В Калуге открыли мемориальную доску Валерию Пряхину
Калуга, 2 апреля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, в Калуге была открыта мемориальная доска почётному гражданину города Валерию Пряхину. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, практически вся его жизнь была связана с Калужским турбинным заводом. Он пришёл на завод в 1959 году начальником лаборатории гидрогазодинамики, был начальником экспериментального бюро, заместителем начальника и начальником экспериментального отдела, главным инженером, а с 1976 года — возглавил Калужский турбинный завод. Под его руководством завод стал одним из крупнейших предприятий отрасли, одним из ключевых предприятий Калуги.
«Сегодня мы чтим память Героя Социалистического труда Валерия Владимировича Пряхина, более 20 лет возглавлявшего Калужский турбинный завод, — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Благодаря Валерию Пряхину наш город получил новый импульс развития, под его руководством было построено множество жилых домов — фактически целые микрорайоны, был возведён пионерский лагерь «Сокол», бассейн «Дельфин», Дом культуры Турбинного завода, строились детские сады, возводились парки и скверы. Я был лично знаком с Валерием Владимировичем, для меня он всегда являлся примером настоящего руководителя. Светлая память о Валерии Владимировиче Пряхине навсегда сохранится в наших сердцах».
Заслуги Валерия Владимировича Пряхина были по достоинству оценены — в 2002 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги», а на состоявшемся 28 марта текущего года заседании Думы было принято решение установить мемориальную доску на фасаде дома №23 на улице Кирова, где проживал Валерий Владимирович.