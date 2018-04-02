Калуга, 2 апреля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Сегодня, 2 апреля, в Калуге была открыта мемориальная доска почётному гражданину города Валерию Пряхину. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, практически вся его жизнь была связана с Калужским турбинным заводом. Он пришёл на завод в 1959 году начальником лаборатории гидрогазодинамики, был начальником экспериментального бюро, заместителем начальника и начальником экспериментального отдела, главным инженером, а с 1976 года — возглавил Калужский турбинный завод. Под его руководством завод стал одним из крупнейших предприятий отрасли, одним из ключевых предприятий Калуги.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге открыли мемориальную доску Валерию Пряхину

«Сегодня мы чтим память Героя Социалистического труда Валерия Владимировича Пряхина, более 20 лет возглавлявшего Калужский турбинный завод, — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — Благодаря Валерию Пряхину наш город получил новый импульс развития, под его руководством было построено множество жилых домов — фактически целые микрорайоны, был возведён пионерский лагерь «Сокол», бассейн «Дельфин», Дом культуры Турбинного завода, строились детские сады, возводились парки и скверы. Я был лично знаком с Валерием Владимировичем, для меня он всегда являлся примером настоящего руководителя. Светлая память о Валерии Владимировиче Пряхине навсегда сохранится в наших сердцах».

Заслуги Валерия Владимировича Пряхина были по достоинству оценены — в 2002 году ему было присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги», а на состоявшемся 28 марта текущего года заседании Думы было принято решение установить мемориальную доску на фасаде дома №23 на улице Кирова, где проживал Валерий Владимирович.