Рязань, 2 апреля, 2018, 13:39 — ИА Регнум. Следователи завершили расследование уголовного дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, которое было возбуждено в отношении экс-главы управления транспорта администрации Рязани Андрея Каплинского. Как 2 апреля сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области, дело направлено в суд. Теперь ему грозит крупный штраф или обязательные работы.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Рязань

Напомним, что, по версии следствия, Андрей Каплинский не выдавал перевозчикам маршрутные карты, без которых они не могли работать. Причиной было то, что предприниматели не хотели ставить в автобусах и маршрутках терминалы автоматизированной системы оплаты проезда. Всего под незаконные действия начальника управления попали четыре организации и три индивидуальных предпринимателя, считают следователи.

«Указанные действия создали препятствия для осуществления гражданами предпринимательской деятельности и повлекли ограничение их прав и законных интересов. Кроме этого, обвиняемый выдвигал перевозчикам иные незаконные требования, ограничивающие их самостоятельность как субъектов предпринимательской деятельности и юридических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Андрей Каплинский был задержан летом 2017 года. В октябре он был уволен с должности главы управления.

Однако после стало известно, что обвиняемый фактически ушел на повышение — Андрея Каплинский возглавил Государственный фонд развития промышленности региона, который был создан в ноябре 2017 года.

Как сообщают местные СМИ, летом 2017 года тогда еще врио губернатора Рязанской области Николай Любимов пытался вступиться за подследственного чиновника. Как пишет «Областная Рязанская газета», на пресс-конференции Николай Любимов заявил, что не видит в данном случае правового вопроса, и обвинил рязанских перевозчиков в «решении вопроса через правоохранительные органы».

Добавим, что вопрос об установке терминалов долгое время волновал Рязань. Перевозчики отказывались соглашаться с необходимостью и пытались опротестовать решение администрации об установке терминалов в маршрутках через суд. На их сторону встала и прокуратура. Ведомство настаивал на том, что мэрия не имеет права вводить безналичную оплату проезда. Также, по мнению прокурора, такой вид оплаты предусматривается и для льготников, что приводит к убыткам перевозчиков. Это противоречит законодательству в силу того, что соцподдержка — обязательство мэрии, а не перевозчиков.

Областной суд решил, что мэрия не только вправе, но и обязана вводить электронную оплату проезда. Позже законность установки терминалов подтвердил и Верховный суд РФ.