Калининград, 2 апреля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Предполагаемая причастность совладельцев холдинга «Сумма» братьев Магомедовых к махинациям при строительстве стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде — не единственный калининградский след «Суммы». Три года назад из-за действий «дочки» холдинга едва не была сорвана реконструкция взлётно-посадочной полосы в калининградском аэропорту «Храброво». С подробностями корреспондент ИА REGNUM в российском эксклаве.

Paul Huber Рикошет

Итак, контракт на реконструкцию калининградского аэродрома Росавиация заключила в сентябре 2014 года с ООО «Стройновация», которое входит в бизнес-империю «Суммы». Стоимость работ по реконструкции ВПП составила более 3 млрд рублей, срок окончания — ноябрь 2016 года.

Подрядчику было перечислено сразу 1,22 млрд рублей, причем 700 млн рублей — в качестве аванса, который так и остался не обеспечен работами и стал предметом иска.

Когда до сдачи объекта осталось три месяца, Росавиация в одностороннем порядке расторгла контракт со «Стройновацией». Причина — дикое (более чем на девять месяцев!) отставание от графика работ.

Расторжению контракта предшествовал визит в Калининград первого вице-премьера Россия Игоря Шувалова. Тогда, осмотрев «Храброво», он заявил журналистам:

«Аэропорт находится в ужасном состоянии. Основная проблема — это взлетно-посадочная полоса и перрон. Росавиация и Министерство транспорта докладывают, что пока их переговоры с подрядной организацией («Стройновацией». — ИА REGNUM ) не приносят результатов. Если в течение двух недель не будет выведена техника и достаточное количество людей, то будем расторгать контракт и назначать нового подрядчика».

В свою очередь в дочке «Суммы» объяснили волокиту «девальвацией рубля» и «удорожанием стройматериалов», некоторые из них, например инертные материалы, отсутствуют на территории Калининградской области, и их приходится закупать в скандинавских странах.

В итоге федеральное агентство вынуждено было в срочном порядке проводить без конкурса нового подрядчика (им стала московская компания «Центродорстрой»).

Финансовый конфликт между Росавиацией и «Стройновацией» переместился в суд. Известно, что агентство взыскало с фирмы 16 млн руб. неустойки, а затем было заключено мировое соглашение, содержание которого не разглашается.

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что «заход» в Калининград структур Зиявудина Магомедова пришёлся на губернаторство Николая Цуканова. Дочка «Суммы» — ООО «ГлобалЭлектроСервис» — в 2013 году выиграла аукцион на инженерную подготовку участка под футбольный стадион «Калининград», а ООО «Стройновация» в 2014 году — на реконструкцию ВПП калининградского аэродрома.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ: Задержание миллиардера из Дагестана и риски для болельщиков ЧМ-2018

В региональной блогосфере уже начала просачиваться информация о том, что экс-губернатора и экс-полпреда Цуканова, а ныне помощника президента России по вопросам местного самоуправления, может задеть «дело братьев Магомедовых». Например, телеграм-канал «Калининградский наблюдатель» пишет:

«Цуканов неоднократно упоминался в негативном контексте в связи с арестом Магомедова. Не исключено, что задержание Магомедова может затронуть и Цуканова».

Другой телеграм-канал «Могила Канта» полагает:

«Истории с махинациями при подготовке площадки под стадион ЧМ-2018 могут стать удобным поводом разобраться с Магомедовыми, нам же интересно, как это отразится на некоторых бывших и действующих чиновниках правительства региона».

Косвенно подтверждением тому, что тучи над Цукановым сгущаются, может послужить журналистское расследование на московском ресурсе SM News, опубликованное в минувшие выходные. Согласно серии материалов под говорящими заголовками «Неуловимая диссертация полпреда Цуканова приведет к уголовным делам?» и «Как на Цуканова работала вся гусевская рать», бывший глава российского эксклава якобы не имеет высшего образования, а кроме того, продолжает оказывать влияние на политические и экономические процессы в Калининградской области, якобы имея ряд фирм, аффилированных с семьей Цуканова.