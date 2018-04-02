Моральная ответственность: почему Путин один на один с системной проблемой?
Чебоксары, 2 апреля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Трагедия в Кемерове показала не только беспомощность действующей в регионе власти, но и системность проблем. Моральную ответственность за «Зимнюю вишню» должны взять не только Аман Тулеев, но и правительство области, руководство Кемерова, а также федеральные структуры, ответственные за противопожарную и техническую безопасность. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперты из Чувашии.
Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что Аман Тулеев «однозначно должен был уйти», но «держался на своём месте из последних сил» — во всех смыслах этого слова:
«На встрече с Путиным он даже вставал с трудом, ему на помощь бросился полпред. Все прекрасно понимали, что отставки не избежать, но, даже осознавая это, Тулеев держался за место до последнего: настолько он прикипел к губернаторскому креслу за 27 лет власти, настолько власть в кровь впиталась, что добровольный отказ дался ему мучительно тяжело. Он не ушёл вовремя, будучи уверенным, что у него всё под контролем. Но не зря говорят: Бог шельму метит, и «порвалось» в другом месте. Пожар в «Зимней вишне» лишил его права почётной отставки. Но в случившемся вина лежит не только на губернаторе».
Владислав Солдатов считает, что первым вместе с Тулеевым моральную ответственность должны были взять на себя начальник ГУ МЧС по Кемеровской области и руководители структур, которые отвечают за обеспечение пожарной безопасности. Моральная ответственность лежит и на правительстве области, и на руководстве города Кемерово.
«Наверняка, к этому торговому центру были замечания на местах. Могу предположить, что настолько было всё зацементировано во властных структурах региона, что и чиновники, и надзор закрывали глаза на нарушения. Пожар показал всю беспомощность Тулеева и его команды. Сам Тулеев, который потерял рычаги управления, отказывался приезжать на место трагедии после пожара, вызывая катастрофическое отторжение у жителей и фактически подписывая себе политический приговор. Но сегодня ситуация такая, что рвануть может в любом регионе, и как бы ни пытались власти скрыть — не получится: всё равно станет достоянием общественности, а попытка замолчать может обернуться социальным взрывом», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», полагая, что сегодня в такую ситуацию может попасть «любой губернатор».
Политик подчёркивает, что назначенному врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву будет первое время очень сложно, так как «слишком велико горе, которое постигло регион», и недоверие к власти. По его мнению, для укрепления необходимы «жёсткие меры», в том числе кадровые.
Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков солидарен в том, что Тулеев «намеревался ещё долгое время сидеть, но судьба подтолкнула» к принятию решения. По его мнению, ситуация, когда в России одна трагедия следует за другой, может свидетельствовать о «системном характере» проблем, о «трагической закономерности».
«Если взять трагедию в Кемерове, то за противопожарную и техническую часть отвечают по большей части федеральные ведомства — в частности, МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор. И когда уходит руководитель, то тем самым он сигналит, что всё ведомство ответственно за произошедший несчастный случай. А эта задача сложнее, чем у Тулеева, потому что по большому счёту это моральная ответственность в том числе и правительства страны. И главный вопрос сейчас не в Тулееве, а в том, признает ли нынешняя власть системный характер этого безобразия или всё останется на уровне несчастного случая.
Сейчас такое время, когда надо ставить вопросы системно. Именно поэтому в Кемерово поехал Владимир Путин. Именно поэтому он поднял вопрос о рождаемости: когда государство принимает меры по повышению рождаемости, а в результате таких трагедий страна теряет детей. И президент пытается пойти по другому руслу, по другому пути, по большому счёту — пока он один на один с этой системной проблемой», — говорит лидер фракции справороссов.
По мнению Игоря Молякова, Путин «понимает, что если оставить всё так, как было, то его запаса народного доверия хватит на год». И не исключает, что в качестве радикального решения может быть использован «дагестанский вариант», начиная от переформатирования правительства и, возможно, даже Конституции России.
«Губернаторы сейчас в двойственном положении. Либо, как Васильеву в Дагестане, им надо идти против системы и вступать в конфликт с этой безалаберностью, безответственностью, коррупцией, либо встраиваться в неё. Не у всех хватит силёнок. И под удар попадут руководители отдельных регионов, будет новая волна отставок», — полагает депутат Госсовета Чувашии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Ещё более 60 человек получили ранения. 1 апреля по собственному желанию ушёл в отставку Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Сергей Цивилёв, который совсем недавно был назначен вице-губернатором Кемеровской области по прямому указанию Москвы.
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