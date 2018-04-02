Чебоксары, 2 апреля, 2018, 13:24 — ИА Регнум. Трагедия в Кемерове показала не только беспомощность действующей в регионе власти, но и системность проблем. Моральную ответственность за «Зимнюю вишню» должны взять не только Аман Тулеев, но и правительство области, руководство Кемерова, а также федеральные структуры, ответственные за противопожарную и техническую безопасность. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперты из Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов отмечает, что Аман Тулеев «однозначно должен был уйти», но «держался на своём месте из последних сил» — во всех смыслах этого слова:

«На встрече с Путиным он даже вставал с трудом, ему на помощь бросился полпред. Все прекрасно понимали, что отставки не избежать, но, даже осознавая это, Тулеев держался за место до последнего: настолько он прикипел к губернаторскому креслу за 27 лет власти, настолько власть в кровь впиталась, что добровольный отказ дался ему мучительно тяжело. Он не ушёл вовремя, будучи уверенным, что у него всё под контролем. Но не зря говорят: Бог шельму метит, и «порвалось» в другом месте. Пожар в «Зимней вишне» лишил его права почётной отставки. Но в случившемся вина лежит не только на губернаторе».

Владислав Солдатов считает, что первым вместе с Тулеевым моральную ответственность должны были взять на себя начальник ГУ МЧС по Кемеровской области и руководители структур, которые отвечают за обеспечение пожарной безопасности. Моральная ответственность лежит и на правительстве области, и на руководстве города Кемерово.

«Наверняка, к этому торговому центру были замечания на местах. Могу предположить, что настолько было всё зацементировано во властных структурах региона, что и чиновники, и надзор закрывали глаза на нарушения. Пожар показал всю беспомощность Тулеева и его команды. Сам Тулеев, который потерял рычаги управления, отказывался приезжать на место трагедии после пожара, вызывая катастрофическое отторжение у жителей и фактически подписывая себе политический приговор. Но сегодня ситуация такая, что рвануть может в любом регионе, и как бы ни пытались власти скрыть — не получится: всё равно станет достоянием общественности, а попытка замолчать может обернуться социальным взрывом», — говорит лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», полагая, что сегодня в такую ситуацию может попасть «любой губернатор».

Политик подчёркивает, что назначенному врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву будет первое время очень сложно, так как «слишком велико горе, которое постигло регион», и недоверие к власти. По его мнению, для укрепления необходимы «жёсткие меры», в том числе кадровые.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков солидарен в том, что Тулеев «намеревался ещё долгое время сидеть, но судьба подтолкнула» к принятию решения. По его мнению, ситуация, когда в России одна трагедия следует за другой, может свидетельствовать о «системном характере» проблем, о «трагической закономерности».

«Если взять трагедию в Кемерове, то за противопожарную и техническую часть отвечают по большей части федеральные ведомства — в частности, МЧС, Роспотребнадзор, Ростехнадзор. И когда уходит руководитель, то тем самым он сигналит, что всё ведомство ответственно за произошедший несчастный случай. А эта задача сложнее, чем у Тулеева, потому что по большому счёту это моральная ответственность в том числе и правительства страны. И главный вопрос сейчас не в Тулееве, а в том, признает ли нынешняя власть системный характер этого безобразия или всё останется на уровне несчастного случая.

Сейчас такое время, когда надо ставить вопросы системно. Именно поэтому в Кемерово поехал Владимир Путин. Именно поэтому он поднял вопрос о рождаемости: когда государство принимает меры по повышению рождаемости, а в результате таких трагедий страна теряет детей. И президент пытается пойти по другому руслу, по другому пути, по большому счёту — пока он один на один с этой системной проблемой», — говорит лидер фракции справороссов.

По мнению Игоря Молякова, Путин «понимает, что если оставить всё так, как было, то его запаса народного доверия хватит на год». И не исключает, что в качестве радикального решения может быть использован «дагестанский вариант», начиная от переформатирования правительства и, возможно, даже Конституции России.

«Губернаторы сейчас в двойственном положении. Либо, как Васильеву в Дагестане, им надо идти против системы и вступать в конфликт с этой безалаберностью, безответственностью, коррупцией, либо встраиваться в неё. Не у всех хватит силёнок. И под удар попадут руководители отдельных регионов, будет новая волна отставок», — полагает депутат Госсовета Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Ещё более 60 человек получили ранения. 1 апреля по собственному желанию ушёл в отставку Аман Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года. Временно исполняющим обязанности губернатора региона назначен Сергей Цивилёв, который совсем недавно был назначен вице-губернатором Кемеровской области по прямому указанию Москвы.

Читайте также: Кто такой новый врио главы Кузбасса Сергей Цивилёв?