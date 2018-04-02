Ленинградская область, 2 апреля, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались в числе регионов, которым правительство РФ выделило финансирование на создание временных инфраструктурных объектов во время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Яхтенный мост, ведущий к стадиону «Санкт-Петербург»

Напомним, средства на поставку, монтаж и демонтаж строений и сооружений временного назначения к ЧМ-2018 выделены десяти субъектам РФ. Регионы получат средства в общем объеме 2 млрд 563 млн рублей.

Как сообщает 2 апреля телеканал «Санкт-Петербург», город на Неве получил около 3,5 млн рублей на временные постройки к Чемпионату мира.

Кроме того, 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета пойдут на ремонт и увеличение пропускной способности дорог. В список получателей этих средств, состоящий из 30-ти регионов, вошла и Ленинградская область, которой выделили 200 миллионов рублей.

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Еще 1,3 миллиарда рублей пойдут на капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений в регионах РФ.

Напомним, во время ЧМ-2018 по футболу в Санкт-Петербурге пройдет семь матчей, в том числе один из полуфиналов и матч за третье место.