Великий Новгород, 2 апреля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. В Новгородской области под суд отдали интернет-мошенника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД 2 апреля, фигурантом по уголовному делу проходит 51-летний местный житель.

Don Hankins Интернет мошенничество

По версии следствия, подыскивал своих жертв злоумышленник через интернет, размещая на сайтах объявления о продаже автомобилей. Потенциальным покупателям подозреваемый выдвигал требования о необходимости предоплаты за машину. На удочку мошенника попались несколько человек, которые перевели деньги на банковскую карту подозреваемого. В результате таким незаконным способом фигурант этого уголовного дела смог заполучить 100 тысяч рублей. От действий мошенника пострадали жители Пензы, Московской и Курской областей.

Аналогичным способом в апреле-мае 2017 года он пытался похитить деньги у жителей Барнаула и Московской области, однако покупатели отказались перечислить требуемые денежные средства.

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В ведомстве добавили, что судить будут и родственницу злоумышленника, которую он также привлёк к совершению преступления.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Мужчине предъявлено обвинение в трёх фактах мошенничества с причинением значительного ущерба гражданину и двух покушениях на мошенничество. Его подельница обвиняется в покушении на мошенничество.

Дальнейшую судьбу подозреваемых решит Чудовский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, противоправная деятельность мошенников была пресечена в сентябре 2017 года в результате совместных мероприятий сотрудников УМВД России по Новгородской области, региональной прокуратуры, Росгвардии и судебных приставов.

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Добавим, что в 2017 году в Новгородской области на фоне снижения общего числа преступлений произошёл значительный рост фактов мошенничества — зарегистрировано 1585 таких случаев, что на 59% больше, чем в 2016 году. При этом практически 90% из всех мошенничеств — дистанционные. Наибольшее количество из них зарегистрировано на территории Чудовского района, в Великом Новгороде, а также в Новгородском и Боровичском районах.