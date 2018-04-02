Ярославль, 2 апреля, 2018, 12:52 — ИА Регнум. В Ярославской области первые кандидаты подают заявления на участие в процедуре предварительного голосования «Единой России» по выборам в областную думу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Плакаты Николая Александрычева уже появились в Дзержинском районе

В Ярославской области началась процедура выдвижения и регистрации участников предварительного голосования «Единой России», которая продлится до 8 мая.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, первыми документы 2 апреля планируют подать действующие депутаты областной думы ЮрийПавлов и Антон Капралов. Кроме того, ожидается, что это сделает и их коллега, заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев. Политическая реклама последнего уже появилась в Дзержинском районе. Все трое потенциальных участников праймериз состоят в партии «Единая Россия».

Напомним, участниками партийной процедуры могут стать члены или сторонники «Единой России», либо беспартийные граждане, достигшие 18 лет. К предварительному голосованию не будут допущены кандидаты, имеющие судимость.

С 13 апреля по 27 мая все кандидаты смогут принять участие в дебатах, где у них будет возможность рассказать о программе, с которой они идут на предстоящие выборы, а также представить конкретные инициативы решения ключевых проблем, волнующих горожан.

Победители праймериз будут определены 3 июня, а непосредственно выборы депутатов Ярославской областной думы пройдут в единый день голосования 9 сентября 2018 года.