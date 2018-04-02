Москва, 2 апреля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. Участники парламентских слушаний рекомендуют правительству РФ, Минспорту РФ и Минобрнауки РФ совместно с Федерацией компьютерного спорта в РФ «разработать и представить на общественное обсуждение комплекс мер по поддержке компьютерного спорта в РФ». Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля, об этом говорится в представленном проекте рекомендаций слушаний, которые проходят в Госдуме.

Sergey Galyonkin Киберспортсмен за игрой

Так, речь идет о создании благоприятных условий для развития национальной киберспортивной инфраструктуры, популяризации компьютерного спорта.

Кроме того, участники настаивают «на организации научных исследований по влиянию дисциплин киберспорта на организм человека».

Одновременно профильным министерствам, ведомства и экспертам предлагается «рассмотреть вопрос о комплексе мер по развитию и популяризации компьютерного спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечению доступности для них участия в соревнованиях по компьютерному спорту».

Также планируется рассмотреть вопрос о разработке систем возрастной категоризации и маркировки компьютерных игр для охраны здоровья и нравственности несовершеннолетних, принимающих участие в предлагаемых дисциплинах компьютерного спорта.