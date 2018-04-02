Москва, 2 апреля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. На примере экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева члены правительства должны понять, что если они не справляются со своими задачами, то нужно уходить в отставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

(сс) Monoar Отставка

«Когда правительство в лице министра заявляет о вещах, которые должны были быть сделаны по майским указам президента, и они не сделаны, то если он не выполнил прямое поручение президента, не справился — подавай в отставку. А дальше это уже решение президента, принимать отставку или нет», — считает Жигарев.

При этом, какие именно министры должны сегодня уйти в отставку, депутат не уточнил.

«Конечно, такие министры есть. Но пусть это останется на их совести», — заявил Жигарев.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев накануне подал в отставку. Экс-глава региона признал моральную ответственность за пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерове и свое поведение в дни трагедии. 25 марта в ходе пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека. Большинство из погибших — 41 человек — дети. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 27 марта Аман Тулеев извинился перед ним за происшествие, а спустя неделю после трагедии подал в отставку.

«Тулеев затянул с отставкой, надо было этот делать сразу по прилёте президента, а не извиняться», — отметил Жигарев.