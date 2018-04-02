Оренбург, 2 апреля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Политтехнолог Константин Бакшеев считает, что сегодня в России сложилась запутанная система, когда не разобрать цепочку ответственности за трагические происшествия, подобные кемеровскому. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт отметил, что необходимо работать над упрощением и ясностью ответственных процессов.

Отставка

«В добровольную отставку должны уйти профильный блок правительства, руководители филиалов надзорщиков, руководство мэрии. Но они этого не спешат делать, боясь преследований как следствие разделения ответственности», — отметил политтехнолог.

Константин Бакшеев особо обратил внимание на события осени 2017 года, когда по России прокатилась волна лжеминирований:

«По большому счёту это была самая безобидная история, чтобы увидеть проблему — провести инженерный мониторинг и усовершенствовать системы безопасности в торговых комплексах по всей стране. Сейчас стоит сформировать постоянно действующую комиссию с участием чиновников, надзорщиков, силовиков и лидеров рынка. Это даст опору для горизонтальной ответственности. Тогда ни у кого не будет возможности «постоять» в стороне».

Эксперт также указал на то, что власти надо больше коммуницировать с девелоперами. Отнестись к ним не просто как к бизнесу, а как к организаторам масштабного общественного пространства.

«Передовые практики безопасности ТРЦ нужно сделать обязательными для рынка, сколько бы это ни стоило. Пусть соревнуются по уровню безопасности, сбавив доминанту продаж», — считает Бакшеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Кемерове из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, большинство из них дети. В интернете появились видеозаписи начала пожара и эвакуации людей. Огонь и плотный чёрный дым распространились мгновенно. В ходе проверки были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Очевидцы говорили о нерасторопности спасателей. В соцсетях люди активно обсуждали тему места, отведенного под детские игровые площадки, которые в большинстве случаев расположены на верхних этажах торгово-развлекательных центров, так же как и кинозалы, фуд-корты.