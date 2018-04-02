Новосибирск, 2 апреля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Почти 30% жителей Новосибирской области недовольны состоянием дорожной и уличной сети в своих населённых пунктах и городах, заявил на оперативном совещании сегодня, 2 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание

Травников подчеркнул, что реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году должна находиться под жёстким контролем региональных властей. И отметил, что несмотря на утвержденные сроки заключения контрактов на проведение работ (31 марта), сегодня по 11 объектам из 54 контракты не заключены.

«Хорошие дороги — наша стратегическая задача в развитии региона с огромной территорией. Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил государственный приоритет — качество региональных и местных дорог. Это оправдано», — сказал Андрей Травников.

Отметим, что в последние два года федеральный центр оказывает региону серьёзную финансовую помощь на развитие дорожной сети. Область ежегодно получает 1 млрд рублей в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Пока только 36 регионов участвуют в реализации этого проекта и Новосибирская область — в их числе.

Травников уверен, что федеральное финансирование дорог в дальнейшем будет увеличиваться. Но для этого все работы по приведению сети дорог в нормативное состояние должны выполняться чётко, с соблюдением обозначенных сроков и с высоким качеством.

«Главная задача — создать условия для своевременного и качественного выполнения этих огромных объёмов работ. Для этого нужно в срок провести конкурсные процедуры. Ещё раз хочу обратить внимание на контроль качества выполнения работ. Необходимо проверить те участки, которые ремонтировали в 2017 году. И, если будут выявлены недостатки, потребовать от подрядчиков их устранения в рамках гарантийных обязательств», — поставил он задачу.

Кроме того, Андрей Травников дал поручение министерству транспорта и главам муниципальных образований области разработать график выполнения дорожных работ и включить в него план контрольных мероприятий с привлечением общественных организаций.

Глава региона отметил, что приведение в нормативное состояние требуют не только дороги, входящие в границы Новосибирской агломерации, но и дороги всех населённых муниципальных районов области. Ранее новосибирским правительством совместно с депутатами Законодательного собрания региона было решено за счёт перераспределения средств выделить в 2018 году дополнительно на ремонт таких дорог полтора миллиарда рублей.

По данным и. о министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгения Ракова, в 2018 году работы должны быть проведены на 54 объектах: 12 объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, 30 объектов — в Новосибирске. Также в текущем году должны быть введены в эксплуатацию семь объектов в Бердске, два — в Искитиме, один — в Оби, два — в р.п. Кольцово (один из них — переходящий на 2019 год). На сегодняшний день, законтрактовано 43 объекта из запланированных 54 (80%). Заключено контрактов на сумму 2 млрд 102 млн рублей (87%). По автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения ТУАД завершены аукционы по всем 12 объектам на общую сумму 1,06 млрд рублей. Средства экономии по итогам состоявшихся торгов составляют 5,6 млн рублей. Заключены контракты по всем 30 запланированным объектам города Новосибирска на общую сумму 1,04 млрд рублей, средства экономии составляют 5,2 млн рублей. Незаконтрактовано 11 объектов в городах-спутниках Новосибирской агломерации (Бердске, Искитиме, Оби, р.п. Кольцово).

В свою очередь Андрей Травников подчеркнул, что региональное министерство транспорта должно работать на опережение. А чтобы в следующем году не допустить переносов сроков заключения контрактов, план торгов на разработку проектно-сметной документации на объекты 2019−2020 годов необходимо начать разрабатывать уже сейчас.

Отметим, что цель проекта «Безопасные и качественные дороги», разработанного по инициативе президента России Владимира Путина и принятого на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам — снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций, а также приведение дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. Срок реализации проекта: с ноября 2016 года по март 2026 года (включительно).

В начале февраля между правительством Новосибирской области и Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) подписано соглашение о предоставлении Новосибирской области межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 1 млрд рублей. В целом на реализацию этого проекта в текущем году Новосибирская область получит 2 млрд 421 млн рублей: софинансирование бюджета региона составит 1,1 млрд рублей, местных бюджетов — 288 млн рублей. Наибольший объем субсидий направлен ТУАД — чуть более 1 млрд рублей, и Новосибирску — 771,1 млн рублей.