Якутск, 2 апреля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Ответственность за пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове должны нести не только руководивший регионом Аман Тулеев и собственники ТЦ, но и руководство стройнадзора и МЧС, а также профильный вице-губернатор и министр области. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал руководитель общественной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров, комментируя добровольный уход главы Кузбасса со своей должности после трагедии в «Зимней вишне».

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«Но в данном случае вместо привлечения всех виновных руководителей решили ограничиться отставкой губернатора по собственному желанию. Главной целью этого становится «погасить» общественный гнев и негодование, а не вынесение объективного наказания виновным лицам. Подобная кампанейщина с минимальным эффектом стала нормой и в сфере противодействия коррупции», — считает общественник.

Основой бедой государственного управления в России он называет тотальную коррупцию, повсеместную безответственность и формализм. Тем не менее отставку Амана Тулеева Степан Петров считает закономерной.

«По сложившейся мировой практике в случаях подобных инцидентов, коррупционных скандалов и других форс-мажорных ситуаций первые руководители берут на себя ответственность и подают в отставку. Это логично и оправданно, так как именно руководство несет ответственность за организацию безопасности жизнедеятельности и регулирование основных жизненно важных сфер жизни на вверенной им территории. Отставки дают возможность объективно проанализировать ситуацию, выявить ошибки в руководстве и переосмыслить приоритеты управленческой политики. Это налагает дополнительную ответственность на новую команду управленцев, прежде всего, перед населением. Главное — сделать выводы из произошедшего и не допустить подобного в будущем», — напоминает общественник.

Причиной трагедии, по мнению Степана Петрова, могло стать то, что в России предписания часто исполняются формально и на временной основе, безответственность порождает наплевательское отношение к происходящему, а коррупция позволяет полностью игнорировать надлежащее исполнение вводимых мер.

«Установлены требования обеспечения свободного прохода по пожарным лестницам, наличия систем пожарной сигнализации, недопустимости перекрытия коридоров дополнительными торговыми площадями и офисами. Но эти и другие нормы зачастую просто не соблюдаются из-за халатности конкретных представителей контрольных органов и безответственности исполнителей. За взятки можно «закрыть глаза на многое»: сотрудники стройнадзора могут согласовать проект с нарушениями, пожарники — «не заметить» явных отклонений. Очевидной является ответственность в данной ситуации не только собственников торгового центра, но и руководства стройнадзора, МЧС, профильного вице-губернатора и министра области», — констатировал Степан Петров.

Он также подчеркнул, что, когда случается беда, начальство «начинает «искать козлов отпущения», в результате виновным назначается «стрелочник», обычно, рядовой сотрудник с минимальным набором функциональных обязанностей».

Наглядным примером тотальной коррумпированности общественник называет Якутию, где гражданские активисты десятки лет пишут о коррупции, но эффективные меры не принимаются.

«Население выходит на многотысячные митинги, а реакция — нулевая. На протяжении длительного времени рассмотрение многочисленных фактов коррупции просто умышленно затягивается следственными и судебными органами. Практикуется вынесение необоснованных решений в отказе в возбуждении уголовного дела, возбуждения уголовного дела и последующее закрытие в связи с якобы отсутствием состава преступления, а также многократные безрезультатные повторения цикла «возбуждение и закрытие уголовного дела» с целью закрытия дела по истечении срока давности».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку по собственному желанию. Причиной его ухода стала трагическая гибель 64 человек на пожаре в торговом центре столицы региона «Зимняя вишня».