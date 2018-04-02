Пермь, 2 апреля, 2018, 12:18 — ИА Регнум. В Кемеровской области за губернаторской отставкой должны последовать и другие добровольные увольнения. В отставку должны уйти глава Кемерова, руководитель местного МЧС, министр общественной безопасности (или его аналог в Кемеровской области) и все лица, непосредственно связанные с контролем за ТРЦ с точки зрения пожарной безопасности, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко.

pojarnaia-bezopasnost Пожарная безопасность

«Это правильно и справедливо. На примере событий в «Хромой лошади» (пермский ночной клуб, где в декабре 2009 года на пожаре погибли 156 человек — ИА REGNUM ) замечу, что ответственность за них должны нести все лица, ответственные за принятие решений, повлекших за собой трагедию. От губернатора до руководителя местного МЧС. Правда, стоит отделять стихийные бедствия и следствия халатности», — сказал пермский парламентарий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове из-за пожара на четвёртом этаже здания погибли десятки людей, среди которых много детей. Огонь распространился мгновенно. Впоследствии следователи выявили нарушение правил пожарной безопасности в торговом центре. А граждане, которые стали свидетелями ЧП, говорили о нерасторопности спасателей.

Напомним, 1 апреля Аман Тулеев принял решение о сложении губернаторских полномочий из-за трагических последствий пожара. Врио главы региона назначен Сергей Цивилёв, который был вице-губернатором.