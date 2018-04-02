Южно-Сахалинск, 2 апреля, 2018, 12:17 — ИА Регнум. Ровно 3 года назад, 2 апреля 2015 года, в Охотском море в результате кораблекрушения затонул большой автономный морозильный траулер «Дальний Восток». В результате катастрофы погибли 69 моряков, 22 человека получили травмы. В ноябре 2017 года суд Южно-Сахалинска вынес приговор по уголовному делу. Одним из осужденных к реальному сроку лишения свободы стал капитан Анатолий Борисов, который списался с судна за 3 месяца до катастрофы. Осуждение заслуженного капитана вызвало возмущение во флотских кругах, десятки капитанов-дальневосточников объявили о сборе подписей в защиту Борисова. В третью годовщину кораблекрушения о том, что происходило на судне в момент катастрофы, рассказал один из выживших членов экипажа — третий помощник капитана БАТМ «Дальний Восток» Анатолий Морванюк, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото предоставлено стороной защиты БАТМ «Дальний Восток» после выхода из ремонта: в бортах нет никаких нештатных прорезей

Алексей Лукашевич Выживший в кораблекрушении третий помощник капитана БАТМ «Дальний Восток» Анатолий Морванюк

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Анатолию Морванюку повезло больше, чем его погибшим товарищам. Ему уже приходилось бывать в подобной ситуации, причем дважды, на рыбацких судах. За считанные часы до трагедии он понял, что судно неминуемо идёт к гибели. Более того: он пытался катастрофу предотвратить. Но капитан его не послушал.

«Я работал на «Дальнем Востоке» с ноября 2014 года и до последнего его часа. Планировал и дальше ходить в море. Сейчас, пережив уже третье в своей жизни кораблекрушение, я принял очень непростое для себя решение: хватит испытывать судьбу. Я навсегда ушел с флота. Экипаж на БАТМ «Дальний Восток» был слаженный, ребята работали на совесть. Ту страшную ночь я не забуду никогда в жизни, никогда она не сотрётся из моей памяти… День прошел штатно, как всегда. Судно вело промысел в море. Я отстоял свою вахту до 24:00, ушел в каюту спать. Всё было хорошо, ничего не предвещало трагедии…» — вспоминает Анатолий Морванюк.

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В 5 часов утра Анатолий проснулся от страшного грохота. Открыв глаза, увидел, что упал холодильник. Окончательно проснувшись, опытный штурман сразу понял, что судно имеет серьёзный крен. Он быстро оделся и в тапочках поднялся на капитанский мостик.

«Именно там я понял, в чем причина крена судна. Был поднят трал с уловом. Он лежал на левом борту. Одновременно шли работы по постановке второго трала — его готовили к спуску в море. На мостике, за штурвалом, находился четвертый помощник капитана. Капитан находился у манипулятора, управлял ходом судна. На мостике присутствовали старпом и боцман. Трал с уловом, 130 тонн, подняли на палубу, он сместился на левый борт, его подтянули к центру палубы, после чего крен несколько выправился. В это время спускают в воду второй трал — вес 10 тонн — который перестал уравновешивать груз на палубе и сеть с рыбой вновь сместилась на левый борт. Причем сместился трал с ударом — сполз. На палубе работали люди. Я видел, что происходит. Я понимал, к чему это может привести. Я предложил освободить судно, обрезав трал, техническая возможность была. Но с капитанского мостика мне ответили: не лезь не в свое дело», — продолжает вспоминать Анатолий Морванюк.

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Полные сети на палубе нарушили отстойчивость судна. Но СМИ много писали о том, что топлива в танках было очень мало, не было балласта, который уравновесил бы траулер, помог избежать опрокидывания?

«Топлива было мало — для чего? Его хватало еще на несколько дней работы. И потом — кто мешал закачать в танки забортную воду? Правда, потом пришлось бы возиться, избавляться от этой воды, смешанной с ГСМ… Видимо, поэтому капитан такого решения не принял. Я поднимался еще раз на мостик и слышал, как старпом спрашивал у капитана про балласт — брать, не брать? Капитан добро не дал», — говорит Морванюк.

Опытный моряк, уже переживавший кораблекрушения, обошел всё судно, оценил обстановку и понял — беды не избежать.

«Старпом пошел в цех переработки, оценить ситуацию. Вернулся, сказал, что там слишком много воды. Насосы продолжали работать. Я пошел на правый борт. Там уже находились два моряка из нашего экипажа. Мы стали самостоятельно отвязывать спасательные плоты — особой команды делать это не поступало. Поэтому мы пока не стали бросать их за борт. Шторм-трап был обвязан цементом, развязать его сразу не получалось, мерзли сильно руки на холоде. Ко мне подошел матрос, попросил нож — разрезать брезент на шторм-трапе, я кинул нож ему, он убежал. Я слышал, как ссорились капитан и старпом. Капитан кричал старпому: «Ты остойчивость считал?!». А старпом ему в ответ: «Да что толку?! Я считаю, а вы поступаете по-своему!». Я понял, что перепалка по этому поводу у них давно происходит. Короче, от капитана особых команд так и не поступило. Тогда старпом мне сказал, чтобы я бежал надевать гидрокостюм. Я пошел одеваться, взял фонарь. Уже даже на слух было понятно, что судовая машина работает как-то не так. Я спустился в насосное отделение, где хранились гидрокостюмы. Но их там уже не было. Я вернулся в каюту, надел спасательный жилет, вышел на правый борт. По пути встретил старпома и рассказал ему о том, что гидрокостюмов рядом уже нет. Крен усиливался, я пошел на выход. Дверь самостоятельно уже я не смог открыть, мне помогли снаружи. Палуба уже заполнилась людьми, которые стояли наверху возле плотов и шторм-трапа. Шла стихийная эвакуация, моряки спускались в воду, рядом с судном находились спасательные плоты. Те, кто собрался на шторм-трапе, стояли в оцепенении — волнение моря, ветер, холод и тьма вокруг. Они не решались прыгать», — вспоминает подробности страшного утра 2 апреля 2015 года выживший в катастрофе моряк.

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«Я даже тапочки свои снял, чтобы лишняя одежда не тянула вниз в воде, босые ноги примерзали к железу палубы. Гидрокостюма не было — стоял в одном спасательном жилете. Необходимо было спускаться к воде — шторм-трап был занят растерявшимися людьми. Оставалось одно, спустится по тросу, что и пришлось сделать. Понимал, буду тянуть — в одном жилете я быстро замерзну. Оказался в холодной воде, линь из рук не отпускаю, приходит шоковое состояние от холода. Начинаю сам себя успокаивать, вспоминаю всё, чему учили на тренировках. Рядом оказался спасательный плот. Несколько раз я пытался поднять себя на его борт — не получалось. С каждым разом это было делать всё труднее. Холод, мрак, на плоту находится один моряк, который просто не понимал, что происходит, он был растерян.

Вновь беру себя в руки и буквально по сантиметру приподнимаю окоченевшее тело из воды. Оказавшись на плоту, я еще смог помочь 2—3 морякам подняться на его борт, после чего окончательно потерял силы, я замерзал. Знаю, что вокруг нас в море были суда. А вот насчет того, подавал ли капитан сигнал бедствия — не знаю. Я не слышал. Сигнала тревоги не слышал», — вспоминает подробности Анатолий Морванюк.

Он не помнит, как долго находился на плоту. Время словно остановилось. Припоминает, что с того времени, как он проснулся в своей каюте от грохота упавшего холодильника и до того момента, как оказался в воде, прошли не часы — минуты.

Суда, находившиеся рядом, ждали рассвета: их капитаны боялись раздавить тех, кто находился в воде. Анатолия и его товарищей подобрал теплоход «Андромеда». К тому времени он не мог двигаться сам, от холода отказали ноги — на борт его поднимали. На «Андромеде» ему выдали сухую одежду, отправили греться в парилку судовой сауны, накормили, напоили. Вот, собственно, и всё.

Главной причиной гибели траулера Анатолий считает азарт и жадность капитана:

«Если бы не это, не желание выбрать весь косяк, не случилось бы этой катастрофы. В море я больше не пойду. Не смогу», — говорит моряк.

И уж совсем однозначное мнение у Анатолия Морванюка по поводу утверждения следствия о том, что во время ремонта в Южной Корее на «Дальнем Востоке» были выполнены преобразования, конструктивные изменения, которые и привели к гибели судна:

«О чем вы говорите?! Наш траулер перед выходом на промысел прошел все необходимые проверки и экспертизы! И уж такую простую вещь, как отсутствие переборок, предусмотренных конструкцией судна, я бы заметил! И проверяющие бы заметили. Там слишком много проверяющих, чтобы все закрыли глаза! Причина катастрофы — в азарте и жадности капитана. Жаль, виновных ищут не там, где надо!» — завершил свой рассказ третий помощник капитана погибшего траулера «Дальний Восток» Анатолий Морванюк.

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Как сообщало ИА REGNUM, БАТМ «Дальний Восток» затонул 2 апреля 2015 года в Охотском море. Трагедия потрясла всю страну. Соболезнования семьям погибших моряков выразил глава государства.

В ноябре 2017 года суд в Южно-Сахалинске вынес обвинительный приговор, помимо прочих, экс-капитану «Дальнего Востока» Анатолию Борисову. С приговором не согласны выжившие моряки, члены семей погибших моряков. Десятки капитанов дальнего плавания — дальневосточников собирают подписи под требованием о пересмотре дела в отношении Борисова. На его полной невиновности настаивает и его адвокат Евгений Ефимчук.

Сам Анатолий Борисов из колонии написал открытое письмо, в котором опровергает все доводы обвинения и утверждает, что если бы судном командовал он, трагедии бы не случилось.

Но к моменту кораблекрушения Борисов уже три месяца не являлся капитаном БАТМ «Дальний Восток».