Ярославль, 2 апреля, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В Ярославле ООО «Стройком», разрушившее в прошлом году историческое здание на улице Собинова, самовольно спилило здоровые деревья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Елена Богданова.

Страница в Facebook Елены Богдановой Вот так выглядит «омоложение» по-ярославски

В прошлом году частное предприятие без разрешения снесло в центре Ярославля историческое здание по адресу Собинова, 10. В этом году ООО «Стройком» обратилось в мэрию и заявило о намерении построить на этом месте многоэтажку.

Далее от них поступила заявка в ДГХ мэрии Ярославля: организация пожелала снести три дерева, которые помешают при дальнейшей застройке территории.

«Специалисты нашего предприятия и ДГХ выехали на место, осмотрели деревья и дали разрешение у двух деревьев спилить ветки — провести омоложение, а одно разрешили снести, поскольку оно старое и аварийное. Никто «добро» на спиливание двух деревьев не давал», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Теперь специалисты «Горзеленхозстрой» должны выехать на место и оценить размер ущерба. В зависимости от состояния и возраста деревьев, штраф может достигать до 100 тысяч рублей. Кроме этого, нарушитель должен взамен спиленных посадить новые деревья.