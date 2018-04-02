Лондон, 2 апреля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Вещество «Новичок», которым якобы были отравлены экс-офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, могло содержаться в гречневой крупе. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

По данным издания, Юлия Скрипаль планировала перед вылетом из России в Великобританию купить гречку, лавровый лист и специи. Однако женщина не успела зайти в магазин, поэтому попросила свою знакомую привезти ей «гостинцы» в Лондон.

Источники издания отмечают, что подруга Скрипаль, которая работает в большой медицинской компании в России, прилетела в Великобританию следующим рейсом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта в британском Солсбери были обнаружены отравленными экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон голословно утверждает, что к отравлению якобы причастна Россия. Москва отвергла обвинения, подчеркивая их безосновательность.

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