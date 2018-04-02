Переславль-Залесский, Ярославская область, 2 апреля, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Объединение города Переславля-Залесского с Переславским районом Ярославской области приведет к фактической ликвидации местного самоуправления на селе. В дальнейшем переславский опыт может быть распространен и на другие муниципальные образования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславский район

В ходе запланированной реформы Переславский район перестанет существовать. Его присоединят к городскому округу Переславль-Залесский. Вместе с районом будут ликвидированы и три муниципальных образования низшего звена — Нагорьевское, Рязанцевское и Пригородное сельские поселения. Сельские территории площадью более 3 тысяч квадратных километров станут частью городского округа, который сейчас имеет площадь 23 квадратных километра.

На базе ликвидированных поселений будут образованы территориальные управления — фактически подразделения городской администрации по управлению селом. Руководители этих управлений будут назначаться, а не избираться, как главы поселений сейчас. Не будет при них и местных советов депутатов. Соответственно, не будет и собственных бюджетов, которыми сейчас распоряжаются главы и депутаты. Деньги на содержание и ремонт дорог, дворов, чистку колодцев, газификацию сельских территорий и прочее будут сразу же закладываться в бюджете города Переславля.

Влиять на работу местной власти жители смогут только через депутатов Переславской городской думы. Сейчас там 21 депутат. К ним добавятся народные избранники и от сельских территорий. Сколько их будет — вопрос пока открытый.

«Сейчас в Переславле около 30 тысяч избирателей, в Переславском районе — около 17 тысяч. Важно соблюсти баланс. Не должно быть перекоса депутатского корпуса в сторону города», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Переславского районного совета Андрей Ватлин.

Сейчас объявлены публичные слушания, но уже ясно, что присоединение — вопрос решенный. Открытых противников объединения нет, и даже представители оппозиции говорят лишь о необходимости учесть все нюансы и не допустить негативных последствий.

«Вопрос объединения поднимался неоднократно. Мы даем администрации свои замечания и пожелания, как это сделать. Нужно учесть все вопросы, особенно — льготы для жителей сельских территорий, которые должны сохраниться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM лидер переславских коммунистов, глава фракции КПРФ в гордуме Александр Дыма.

На первый взгляд избранная схема реформы местной власти в районе выглядит крайне странно: городским округом будет называться территория с плотностью населения 19 человек на квадратный километр. При этом в самом Переславле — 1700 чел на кв. км, а в районе — лишь 6 чел на кв. км. Сама же территория «городского округа» больше, например, Люксембурга или Москвы и включает в себя огромные лесные массивы, болота и пашни. Довольно странно, что в «городском округе» сохранятся и деревни, и села. Впрочем, странным это выглядит лишь с точки зрения здравого смысла.

Логичным представлялось бы назвать объединенное формирование муниципальным районом, однако в этом случае по существующему законодательству пришлось бы сохранить деление на два уровня власти, выделяя внутри сельские и городские поселения. А именно на этом и собираются сэкономить инициаторы реформы. Только одних чиновников сократят не менее 50 человек. Больших сожалений от такого бюрократического кульбита в районе не испытывают. Говорят, введенная в середине «нулевых» двухуровневая система себя не оправдала.

«Сегодня получается, что, например, одна дорога делится на две части: за одну отвечает поселение, а за другую район. И зимой трактор поселения чистит свою часть дороги, а дальше не чистит. Людям нужно ждать, когда приедет трактор, нанятый районной властью. В моем округе живут люди, которые живут в районе, а работают в городе Переславле. И мы никак не можем согласовать автобус, потому что это уже получается межмуниципальный маршрут. То же самое с садиками и школами. В одном округе проще будет решать все эти проблемы», — говорит депутат Переславского районного совета Андрей Ватлин.

В качестве плюсов, помимо концентрации полномочий в одних руках и экономии, называется возможность участия в федеральных программах для городских округов с численностью населения более 50 тыс человек. Сложно сказать, выиграют ли от таких программ, например, жители деревни Брынчаги, расположенной в 48 километрах от города Переславля, но которая будет формально считаться частью города. Или села Кубринск, до которого от города ехать 62 километра — как от Ярославля до Костромы. Впрочем, как говорят депутаты, состояние местных бюджетов в Переславском районе таково, что «хуже уже будет вряд ли».

Схема, которая предлагается в Переславле, ранее активно реализовывалась в Подмосковье, откуда приехал и нынешний мэр города Владимир Волков. Собственно, именно Московская область инициировала поправки в закон о местном самоуправлении, позволяющий включать сельские территории в состав городских округов. Однако процесс отказа от двухуровневой системы (район и поселение), тенденция к сокращению числа муниципальных образований идет и в других регионах. Если идеология реформы двухтысячных была «сделать власть ближе к людям», то посыл новой, скрытой контрреформы можно сформулировать как «экономия и отказ от излишней демократии на местах».

Источники ИА REGNUM в структурах региональной власти предполагают, что переславский почин может быть подхвачен и в других муниципалитетах региона. Однако внедрять реформу «сверху», скорее всего, не будут. А вот инициатива местных властей, если найдутся люди, желающие «оптимизировать» чиновников на селе, объединять и укрупнять мелкие муниципальных образования, получит одобрение.