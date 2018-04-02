Ярославль, 2 апреля, 2018, 12:06 — ИА Регнум. Жители Ярославля дали нешуточный отпор чиновникам, которые решили построить детские ясли на территории благоустроенного за бюджетные средства двора — единственного места для отдыха во всем районе, сообщает корреспондент ИА REGNUM. При этом благоустроена территория была в 2016 году по областной программе, на эти цели было потрачено порядка 15 млн рублей.

Страница в Facebook Андрея Удальцова Жители: «Нам нужны ясли, но не месте сквера!»

История эта напоминает театр абсурда, и неудивительно, что она вызвала такой народный гнев. Несколько лет назад территория между домами № 1, 3 и 5 по улице Матросова приглянулась застройщикам, которые хотели «воткнуть» очередную многоэтажку. По словам депутата муниципалитета Олега Ненилина, тогда жителям удалось отстоять свой двор. В течение трех лет разрабатывался план благоустройства территории, а в 2016-м ее удалось облагородить и создать уютное место отдыха, детских игр и занятий спортом для жителей Фрунзенского района. На эти цели было потрачено порядка 15 млн рублей.

Сейчас это единственное место отдыха жителей микрорайона Суздалка. И вот, как гром среди ясного неба: именно эта территория понадобилась чиновникам для строительства яслей. На 1 апреля в районной администрации были назначены публичные слушания. И несмотря на то, что время, как специально, было выбрано очень неудобно — вечер выходного дня, а информации о слушаниях практически не было в широком доступе (глава района Андрей Удальцов не удосужился вывесить объявление об этом на своих страницах в соцсетях), к 6 вечера зал районной администрации был переполнен. Жители максимально мобилизовались, бросили все свои дела, привели соседей, чтобы сказать категорическое «нет» планам по застройке.

Зал встревоженно гудел — слухи ходили самые разные, вплоть до того, что чиновники намерены строить не детский сад, а многоэтажку. Однако, как пояснил в своем выступлении советник мэра Ярославля по вопросам капитального строительства Феликс Ходанович, территория эта выбрана для размещения яслей, которые в России не строилось чуть ли не 20 лет:

«В соответствии с поручением президента вышло постановление правительства РФ о предоставлении субъектам средств на выполнение целевой программы строительства ясельных учреждений. Программа обязывает субъекты федерации и муниципальные образования спроектировать и построить объекты для детей в возрасте от трех месяцев до трех лет. Такие объекты в России не строились почти 20 лет, нет даже типовых проектов для того, чтобы их создать», — пояснил Феликс Ходанович.

По его словам, Ярославская область решила участвовать в этой программе и должна получить полмиллиарда рублей на 2018 и 2019 годы на очень жестких условиях.

«Субъекты были обязаны подтвердить не только свое согласие участвовать в программе, но и дать обязательства освоить средства, которые выделяются, за два года. Можете себе представить, насколько это сложная задача, поскольку технологический цикл разработки проектно-сметной документации по регламентам, по нормативам, с учетом процедур ФЗ-44 по выбору исполнителей занимает 262 дня», — рассказывал Феликс Ходанович.

Именно из-за таких сложностей многие регионы не решились заявиться для участия в программе. Но мэр Ярославля решил, что деньги надо брать:

«Когда доложили нашему мэру ситуацию, он однозначно сказал, что мы обязаны в этой программе участвовать, чтобы принять деньги, учитывая, что бюджет города Ярославля не слишком богатый и то, что 95% средств на строительство этих яслей выделят федеральный и областной бюджеты. Софинансирование Ярославля составляет всего 5%, за копейки буквально мы имеем возможность получить такие учреждения», — убеждал собравшихся советник мэра.

Он обрисовал чудесные перспективы такого строительства, а, самое главное, обозначил: дело это уже решенное, процесс вовсю идет, сегодня проектная организация разрабатывает индивидуальный проект яслей. Он будет универсальный для всех яслей на разных площадках в целях удешевления. Правда, в ходе работ выяснилось, что санитарные правила и нормы для ясельных объектов еще жестче, чем у садиков, требуется большая территория для их размещения.

Еще один нюанс — ясельные объекты могут быть только одноэтажными.

«У нас появляется объект площадью 1500−1600 кв метров, а учитывая то, что он «размазан» по одному этажу, соответственно, занимает значительную территорию, включая игровые площадки, пожарный проезд — порядка 0,7 га. На такой площади мы обычно размещаем детсад на 220 мест. Получается, что ясли требуют большой территории. Ну, а дальше мы обратились к нашему департаменту образования, чтобы они дали нам данные — в каких районах города есть наиболее острая необходимость размещения таких объектов», — рассказал советник мэра.

По его данным, в Ярославле проживает более полутора тысяч детей до трех лет, родители которых выразили желание отвести малышей в ясли.

Всего их планируют построить семь: на ул. Строителей, 1, Ленинградский, 58, ул Кирпичная, 72, Ярославская, 153, Матросова, 3. В резерве находятся площадки по проспекту Дзержинского, 4, еще две в работе — поселок Текстилей, где сейчас идет активное строительство, и на улице Брагинской.

«Область нашу заявку приняла, по ней у нас пять основных объектов в Ярославле, но мы рассчитываем на дополнительное финансирование, если получится, то будет 7. 90 детей в одном объекте — это 630 мест. Почти половина тех, кто в первоочередной очереди у нас. Это было бы здорово», — заявил Феликс Ходанович.

Однако жители, который фактически лишают места отдыха, такой радости не разделяли. Не воодушевила их и информация о том, что не позднее 15−20 мая проект должен быть передан на госэкспертизу, не позднее июня разработана вся проектно-сметная документация для того, чтобы провести торги по выбору подрядной организации.

«И в сентябре мы должны не только приступить к строительству одновременно не менее пяти яслей, а до конца года освоить не менее 84 млн рублей, которые сегодня подтвердила область на этот год», — обрисовал перспективы Феликс Ходанович.

Все объекты должны быть введены в эксплуатацию не позднее августа следующего года, так как, по словам чиновника, «это очень короткие деньги, это очень жесткая программа, за нее будет серьезный спрос».

«Очень жесткая программа по срокам, или мы деньги получаем, или их получит тот, кто в состоянии будет освоить, мы должны очень быстро начать и очень быстро закончить», — пояснил советник мэра.

В заключении своей речи он добавил, что лично посетил благоустроенный двор на Матросова, по поводу которого, собственно, все и собрались. Площадку он назвал «интересной», но «ничего страшного не будет, если там построят ясли»:

«Ничего критичного не будет, если на ней на территории в три гектара появится еще и ясельный объект. Кстати, уж простите, но наверное, можно было покомпактнее игровые городки там поставить в соответствии с теми требованиями и разрешительными документами, которые дал департамент архитектуры в свое время. То, что там сделали — это называется инвестиции с риском, когда в разрешительных документах написано одно, а по факту выполнено другое. Но ничего критичного нет, если эти городки, детские аттракционы будут перенесены в этом же дворе на другую территорию, и будет она сформирована по-другому. В этом месте по генплану может быть только детское образовательное учреждение. И оно будет! Здесь мы собрались не для того, чтобы голосовать — строить или не строить. Генплан — это закон!», — заявил чиновник, чем вызвал шквал народного возмущения.

Жители вполне резонно интересовались — почему для того, чтобы что-то хорошее построить, надо сломать что-то хорошее? Неужели у города мало места для того, чтобы оставить в покое благоустроенное место отдыха, единственное на весь район?

«Есть Новоселки, где тоже размежованы участки под строительство многоэтажных жилых домов. Там нет детских площадок, нет ничего, голое поле, туда заведены сети, и можно там строить ясли», — говорили жители.

«Вы предлагаете сегодня, чтобы ясли появились в чистом поле, где нет домов, где нет жителей, есть теоретическая площадка. Но для того, чтобы построить, нужно спроектировать и построить дороги, построить сети, чтобы это была жилая площадка и были точки подключения к инженерным сетям, где можно выйти и быстро объект построить», — парировали чиновники.

Директор департамента архитектуры мэрии Ярославля Александр Скворцов напомнил жителям, что они сами проголосовали за изменения в Генплан, после чего на этой площадке было запроектировано строительство детского сада.

«Этот генплан проходил публичные обсуждения, общегородские слушания, все комиссии муниципалитета. После этого были внесены изменения в правила землепользования и застройки, далее с учетом реализации областной программы благоустройства в 2016 году на деньги областных и муниципальных депутатов было выдано разрешение на временное благоустройство — с 2016 по 2019 года, и там были проведены работы. Срок размещения объектов благоустройства — 2019 год», — заявил Александр Скворцов.

Он упрекнул жителей — мол, на сегодняшний момент есть уникальная возможность реализовать эту программу и дополнительно получить источники финансирования из бюджетов. А значит, надо предоставлять возможность для строительства в удобных для этого местах и не сопротивляться.

«Сейчас кто-то может сказать, что негде нам отдыхать. Есть территории, где можно свободно предоставить для использования, где можно разместить нормальные растения, площадки, в шаговой доступности», — заявил чиновник, однако перечислить их не смог и призвал создать инициативную группу и совместно попробовать найти альтернативные места для размещения новых зон отдыха. Этим он навлек на себя поток очередных гневных выкриков с места.

Напрасно глава района Андрей Удальцов призывал жителей «уважать друг друга и быть культурными». Его слова о том, что людей пригласили специально для того, чтобы рассказать о программе, вызвали еще больший гнев.

Страница в Facebook Олега Ненилина Тот самый двор, который хотят застроить

«Зачем миллионы тогда в благоустройство вкладывали?! Не замыливайте вопрос! Мы все услышали и все поняли! Здесь против яслей никого нет!», — раздавались реплики с мест.

«Все родители, у всех дети маленькие. У меня у самого четыре ребенка, один совсем маленький. Но вы видели у нас в районе подобную детскую площадку? Это единственное место, где гуляют дети! Вы сейчас думаете о самых маленьких. А ребятам, которым 8, 6 лет — их куда?», — спросил один из жителей.

Представитель департамента образования пыталась обрисовать собравшимся на слушаниях печальные перспективы в том случае, если ясли не будут построены именно в этом месте.

«Естественно, я не могу вам говорить, что не нужна детская площадка. Вы говорите, что у вас есть пять детских садов. Я согласна. Сейчас там переуплотненность 11%, вместо 1100 детей принимают детские сады 1250. То есть если мы сейчас приводим в норму по соответствии с СанПиН, то по большому счету мы на следующий год комплектовать детские сады не должны», — предупредила она. И призвала к сердечности и сочувствию: 334 ребенка стоят на очереди.

«Да это все понятно! Мы не против детского сада! Мы за! Но в другом месте! Хватит, нам все понятно, не нужно объяснять необходимость детского сада! Зачем одно и то же нам говорите — время тянете? Нам нужен детский сад, но не здесь — что непонятно?», — ответили ей десятки голосов.

После этого перед собравшимися выступил депутат муниципалитета Олег Ненилин, который выразил возмущение сложившейся ситуацией, в которой чиновники пытаются столкнуть жителей, которые нуждаются в детском садике для своих детей и жителей, которые рассматривают вопрос комфортной среды проживания.

«Вот здесь чиновники говорят: мы пришли вам объяснить, что мы будем делать. А мне хотелось бы, чтобы они пришли и сказали: мы хотим у вас спросить, что вы хотите и что вам нужно. Горожане являются работодателями для этих людей. Господину Ходановичу нужно просто потрудиться немножко, и найти участки, которые действительно подойдут под строительство», — сказал Олег Ненилин под бурные аплодисменты жителей.

Парировал он и заявление Феликса Ходановича о том, что, мол, жители сам проголосовали за детский сад:

«Нам сегодня говорят — мол, так это же вы нас попросили эту землю предоставить под строительство детского сада. Да неправильно! Когда этот вопрос обсуждался, мы сказали: сделайте так, чтобы сюда больше не ступала нога застройщика, чтобы здесь больше никто не смог построить жилой дом. Нам сказали: давайте изменим вид разрешенного использования, здесь уже строить никто не сможет. Детсад туда «посадили» по генплану, чтобы там не появилось никакой стройки», — сказал Олег Ненилин.

Он напомнил: по сути на Суздалке эта территория осталась единственным местом, где можно организовать хоть какой-то нормальный отдых для людей. По итогам голосования по программе «Решаем вместе» район в ближайшие годы ни на что претендовать не может.

После этого выступили жители, которые упрекнули мэрию Ярославля в непродуманной градостроительной политике, когда разрешения на строительство многоэтажек выдаются пачками, а о том, чтобы обеспечить все эти новостройки социальными объектами, никто не думает. Вспомнили и Кемерово:

«Эта площадка не в моем дворе, но у меня есть внук. После того, когда произошла трагедия в Кемерово, наверное, о безопасности наших детей нужно думать всем. У нас район построен таким образом, что у нас нет тротуаров. У всех домов проезжие части. Там ездят машины постоянно. Детям, которые сейчас имеют велосипеды, самокаты, велокаты — им просто негде гулять. А на той площадке есть замечательные дорожки, которые мы используем для того, чтобы дети отдыхали! И если это сейчас уничтожить, наши дети и внукам негде будет гулять! Нет в районе ни одного такого места!», — сказала жительница района Галина Фалина.

«Почему в Соколе не построить пять садиков? Вот там дефицит, там проблема. Там более плотная застройка, там вам в ладоши будут хлопать, скажут спасибо большое за то, что вы федеральные деньги по делу потратили. Ну действительно, ну нету больше мест, где на велосипеде детям можно покататься, не найти нигде площадку и не перенести ее. Давайте будем честными и откровенными!», — сказал мужчина, пришедший на слушания.

«Сейчас нас пытаются загнать в вилы между плохим и очень плохим. Строили площадку детскую, угробили, по некоторым данным, 15 млн рублей. Кстати, это деньги налогоплательщиков, наши с вами. Почему прикрываясь президентской программой, нужно обязательно делать плохое? Причем все надо быстро сделать, до какого-то времени. Точно так же делают мошенники. Почему надо хорошо делать для одних детей за счет других детей? Чем эти дети, которые здесь живут и привыкли к этой площадке, хуже других? Неужели архитектурному управлению мэрии нельзя раскинуть мозгами и найти более приемлемые для строительства площадки? Неужели целый департамент сидит и не нашлось никого умного, чтобы спрогнозировать последствия того, что вы пытаетесь сделать? Я логику пытаюсь понять, но ее нету», — высказал общее мнение житель Александр Плотников.

Увидев такой напор, чиновники сникли и пошли на попятную. Высказываний о том, что вопроса — строить или нет — не стоит, уже не звучало. Скорее, наоборот:

«Когда мэру города доложили, что есть разные точки зрения по объекту на ул Матросова, он дал поручение встретиться с жителями и услышать их мнение. Я пока не знаю, но вижу, что люди не очень хотят, чтобы здесь этот объект появился. Он должен быть построен строго в рамках закона и генплана. Но в обязательном порядке мэр ваше мнение учтет. Не исключено, что прямо завтра будет дана команда внести изменения в программу и заменить этот адрес на другой объект. Благо нам есть, где разместить садик. Не появится в этом районе — ну значит не судьба, и не надо. Если вы считаете, что это нецелесообразно и в этом месте не предмет первой необходимости, более важна площадка, по всей видимости, так и будет», — пояснил жителям Феликс Ходанович.

Как же будет на самом деле — покажет время. Жители готовятся к митингу. ИА REGNUM будет следить за развитием ситуации и попросит мэра Ярославля Владимира Слепцова ее прокомментировать.