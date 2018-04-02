Москва, 2 апреля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Глава Росгвардии Виктор Золотов дал поручение направить в Следственный комитет обращение в СКР о привлечении к уголовной ответственности сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК) города Кемерово, которые допустили к работе в торговом центре «Зимняя вишня» неподготовленных охранников, пишет «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

В ходе служебной проверки центрального аппарата Росгвардии выяснилось, что охрана торгово-развлекательного центра осуществлялась незаконно: частная охранная организация «Центр защиты» не имела права оказывать предусмотренные договором охранные услуги. Речь идет о том, что у ЧОПа была лицензия, не предусматривавшая охрану объектов массового пребывания граждан.

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К таким объектам предъявляются повышенные антитеррористические требования. И если бы у фирмы была соответствующая лицензия, то ее сотрудники прошли бы специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации.

«Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели,— уточнил изданию советник Золотова Александр Хинштейн.

Один из охранников «растерялся» и не привел в действие систему оповещения, а другие — не стали эвакуировать посетителей и не разблокировали пожарные выходы. Кроме того, ЧОП не имел права осуществлять пультовую охрану, тогда как в договоре с ТРЦ прописали вызов группы быстрого реагирования при нажатии тревожной кнопки.

ЧОП «Центр защиты» также не имел права консультировать заказчика по вопросам безопасности. И обо всем этом сотрудники кемеровского ЦЛРРиГК не могли не знать: у них должны были быть все договора об оказании услуг ЧОП по любому объекту. Выданная ЦЛРРиГК лицензия не позволяла «Центру защиты» взять под охрану ТРЦ.

Сотрудник ЧОПа, не включивший сигнализацию при пожаре, уже арестован. ООО «Центр защиты» уже подало заявление о ликвидации юридического лица. Ранее другое юрлицо, ЧОП ФУЧО, предшественник «Центра защиты», было оштрафовано Росгвардией на 400 тыс. рублей за нарушение правил использования оружия. Само оружие у предприятия изъяли, а юрлицо закрылось.

Учредителями обеих компаний были сыновья Павла Блинкова, который занимал должность заместителя начальника управления вневедомственной охраны ГУВД по Кемеровской области, пишет издание. У Сергея и Петра Блинковых было три ЧОПа, которые в том числе работали по госконтрактам: «Центр защиты», ФУЧО и «Русский стандарт». Они охраняли администрацию Кемерова, больницы, школы, отделение Росеестра и областной департамент соцзащиты.

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«Правовую оценку действиям сотрудников ЦЛРР должны будут дать уже в Следственном комитете»,— сказал Хинштейн, добавив, что в СК направлены материалы проверки в отношении сотрудников отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Кемерово. Проверены будут сотрудники, которые непосредственно контролировали работу «Центра защиты».

Служебная проверка продолжается и в областном управлении Росгвардии. По ее итогам будут приняты решения о привлечении к ответственности должностных лиц главка.

Помимо сотрудника ЧОПа Сергея Антюшина, обвинения в рамках уголовного дела о пожаре в ТРЦ предъявлены шестерым фигурантам: управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгию Соболеву и генеральному директору Юлии Богдановой, главе компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности, Игорю Полозиненко, а также сотруднику этой компании, непосредственно отвечавшему за монтаж и исправность пожарной сигнализации Александру Никитину.

Кроме того, арестована бывший начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова.

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1 апреля в отставку подал глава Кузбасса Аман Тулеев. В своем видеообращении он заявил, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». 73-летний Тулеев был в руководстве области с 1990 года, а с 1997 года занимал губернаторский пост.

25 марта 2018 г. в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начался пожар. Погибли 64 человека, еще более 60 пострадали. После трагедии по всей стране проходят проверки пожарной безопасности в ТРЦ.