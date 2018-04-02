Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 11:53 — ИА Регнум. «Добровольный» уход в отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» не может его оправдать, поскольку именно при его руководстве стало возможным превращение места массового пребывания людей в областном центре в «братскую могилу» детей и взрослых. Слова Тулеева в день отставки — всего лишь «хорошая мина при плохой игре». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал 2 апреля политолог и публицист Юрий Светов.

Publicdomainpictures.net Принцип домино

Он напомнил, что Тулеев не проявил желания встретиться с семьями погибших и пострадавших в первые дни после трагедии, выслушать испытывающих страшную моральную боль людей, а вместо этого пытался их скомпрометировать, называя «бузотёрами», тем самым он пытался избежать ответственности за случившееся.

«Тулеев поставил жирный крест на своей политической карьере, и все его прошлые заслуги будут забыты — будут помнить только это», — уверен Светов.

Политолог считает, что примеру Тулеева после трагедии в Кемерове должен был последовать руководитель МЧС Владимир Пучков.

«Вина его служб неоспорима. Они это прозевали, не извлекли должных уроков из истории «Хромой лошади», всё повторилось: ни контроля, ни надлежащей ответственности не было», — сказал собеседник агентства.

По его мнению, теперь надо внимательно изучить, как работают руководители подразделений МЧС на местах, во всех других регионах РФ.

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Отвечая на вопрос, кто из глав других российских регионов должен последовать примеру Тулеева, Юрий Светов назвал губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Его руководство одним из крупнейших регионов России — череда неудач, конфликтов с общественностью. Те возможности, которые есть у Московской области, совершенно не используются. То, что происходит в Волоколамске, — вообще, стыд и позор. Вместо того чтобы взаимодействовать с людьми, у которых уже страдают и болеют дети, делается всё, чтобы эту историю «замазать», — отметил Светов.

Политолог высказал мнение, что руководство администрации президента РФ за время, оставшееся до вступления в должность вновь избранного главы государства, должно провести «инвентаризацию управляющих кадров», меньше всего думая о том, чтобы «не огорчить» кого-то из глав регионов и не принимая во внимание их былые заслуги.

«Тех губернаторов, которые не справляются, тех, кто не умеет разговаривать с людьми, населением своего региона, не способны выстроить диалог, не реагируют на жизненно важные проблемы, — их надо менять. Чтобы в сентябре, в единый день голосования, избиратели смогли высказать своё мнение уже о новых людях», — пояснил Светов.

Отвечая на вопрос, не пора ли подумать об отставке губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, эксперт напомнил, что полномочия Полтавченко на этом посту истекают в 2019 году, но недавно градоначальник Петербурга заявил, что может выставить свою кандидатуру на новый губернаторский срок.

«Мне представляется, что этого не произойдет. В 2019 году желательно, чтобы у нас на выборах было представлено уже новое поколение политиков», — резюмировал Юрий Светов.

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Напомним, 1 апреля в отставку подал глава Кузбасса Аман Тулеев. В своем видеообращении он заявил, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора нельзя, морально нельзя». Тулеев был в руководстве области с 1990 года, а с 1997 года занимал губернаторский пост.

25 марта 2018 г. в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел масштабный пожар. Погибли 64 человека, еще более 60 пострадали. После трагедии по всей стране проходят проверки пожарной безопасности в ТРЦ и других местах массового пребывания людей.