Улан-Батор, 2 апреля, 2018, 11:37 — ИА Регнум. В воскресенье, 1 апреля, были арестованы бывший министр финансов Монголии Сангажавын Баярцогт и еще три человека, занимавшие высокие государственные должности, сообщило сегодня управление по борьбе с коррупцией. По данным управления, их подозревают в злоупотреблении служебными положениям при утверждении правовых документов, а также договора, связанного с проектом месторождения Оюу толгой.

Keith Allison Задержание подозреваемого. Наручники

В числе задержанных кроме Сангажавын Баярцогта, который занимал кресло министра финансов в 2008—2012 годах, а в 2014—2016 годах был начальником управления делами правительства, также Балданжавын Ариунсан, работавший начальником главного налогового управления в 2014—2015 годах, а также бывший исполнительный директор КОО «Эрдэнэс Монгол» Бямбасайхан. (Компания с ограниченной ответственностью «Эрдэнэс Монгол» владеет 34% принадлежащей монгольской стороне акционерной компании «Оюу толгой», которая работает над разработкой одноименного месторождения).

Как сообщило управление по борьбе с коррупцией, все фигуранты, арестованные 1 апреля, находятся в камере предварительного заключения. Расследование дел продолжается. Управление направило в прокуратуру документы на признание их обвиняемыми.

Также управление по борьбе с коррупцией собирает допрашивать бывшего премьер-министра Монголии Чимидийн Сайханбилэга. Он занимал должность премьер-министра Монголии в 2014—2016 годах и в 2015 году подписал план строительства и финансирования работ на подземном месторождении Оюу толгой. Этот договор, как считает управление по борьбе с коррупцией Монголии, привел к значительным для страны убыткам.

Бывший премьер ныне находится за рубежом, управление направило ему уведомление о вызове в прокуратуру.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно вокруг имени бывшего министра финансов Сангажавын Баярцогта возник коррупционный скандал, в связи с чем он был изгнан из Демократической партии.

По данным агентства Рейтерс, Верховный суд Швейцарии поддержал конфискафицию в швейцарских баках 1,85 млн долларов в рамках расследования коррупционного дела бывшего министра финансов Монголии. Сангажавын Баярцогт якобы получил вышеуказанную сумму за помощь компании «Рио Тинто» в осуществлении горнорудного проекта.