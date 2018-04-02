Якутск, 2 апреля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Жители республики просят дать «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК), в которой прошли обыски в рамках расследования дела группы «Сумма» о крупном хищении бюджетных средств, спокойно завершить отопительный сезон, и в то же время надеются, что благодаря уголовному преследованию братьев Магомедовых в регионе перестанут лоббировать строительство химзавода. С новой силой в Якутии начали звучать и призывы вернуть ЯТЭК в собственность республики, а также обвинения в установлении незаконной надбавки в цене на газ и рейдерском захвате «Якутгазпрома», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Главный инженер ЛПУМГ «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов напомнил следователям, занимающимся делом «Суммы», о том, что в Якутии зима ещё продолжается.

«Большая просьба к следователям и всем, кто причастен к делу ЯТЭК! У нас зима ещё продолжается, газовая отрасль — это основа тепла и света центральной Якутии. Прошу сильно не кошмарить производственный сектор ЯТЭК. Любое нарушение технологического режима приведёт к колоссальным последствиям. Главное сейчас — сохранить производственные кадры. Спасибо за понимание», — обратился к следствию Павел Ксенофонтов.

Люди тем временем надеются, что о строительстве газоперерабатывающего метанолового завода в Якутии теперь забудут. «ЯТЭК этот завод не нужен, нужен был для Суммы», — пишут в блогах одни. «Если Егор Борисов вернет ЯТЭК — Родина не забудет! Другого шанса в период правления Путина уже не будет», — надеются другие.

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Руководитель общественной антикоррупционной организации «Якутия — Наше мнение» Степан Петров тем временем разъяснил, чем могла провиниться ЯТЭК, дав тем самым повод для обысков.

«Эта тема актуальна у нас уже десятилетия. В разработке «Якутия — Наше мнение» находятся два дела, касающиеся ЯТЭК, которая входит в состав «Суммы» Магомедовых и была создана на базе ОАО «Якутгазпром» — главной газодобывающей компании Якутии, находящейся в основе инфраструктуры жизнеобеспечения республики, — отметил Степан Петров, пояснив, что имеет в виду завышение компанией тарифов и её рейдерский захват. — Дела рассматриваются в рамках федерального антикоррупционного проекта «Противодействие коррупционным правонарушениям в Республике Саха (Якутия)». В федеральные правоохранительные органы направлены заявления на возбуждение уголовных дел по фактам нарушений закона, имеющим признаки уголовных преступлений».

Общественник подозревает, что руководители исполнительных и законодательных органов власти Якутии вступили в сговор с руководством ЯТЭК и незаконно согласовали инвестиционную надбавку к цене на природный газ. Такое предположение Степан Петров сделал на основании того, что в постановлении правительства №70 от 28.02.2010 года не прописаны механизмы контроля за целевым расходованием средств, полученных от потребителей газа и предназначенных для модернизации оборудования.

«По моему мнению, данные действия привели к хищению средств потребителей газа путем незаконного завышения цены на газ в объеме до 1 миллиарда рублей», — озвучил свою точку зрения Степан Петров.

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Что касается его подозрений в рейдерском захвате компании, то их он обосновывает тем, что руководители исполнительных и законодательных органов власти Якутии незаконно исключили норму о бессрочном закреплении в государственной собственности Якутии «золотой акции» путём принятия распоряжения регионального правительства от 04 апреля 2001 года №494-р.

«Скорее всего, данные действия привели к рейдерскому захвату предприятия, — пояснил руководитель «Якутии — Наше мнение». — На основании имеющихся сведений можно предположить, что в республике действует организованное преступное сообщество, состоящее из чиновников, правоохранителей и судей под руководством главы республики Егора Борисова. Магомедовы не могли совершать незаконные действия без ведома и протекции руководства республики».

Степан Петров придерживается мнения, что к преступлениям владельцев «Суммы» непосредственно причастны высшие должностные лица Якутии, в том числе бывший глава региона Вячеслав Штыров. В связи с этим общественник предлагает не только лишить его статуса неприкосновенности, но и привлечь его к уголовной ответственности.

«С 2008 года после незаконной передачи ОАО «Якутгазпрома» в руки группы компаний «Сумма», правительство Якутии согласовало на ряд лет инвестиционную надбавку к цене на природный газ, добываемый на Средневилюйском месторождении, — высказывал ранее мнение экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин. — Предполагалось, что увеличение цены на газ вызвано необходимостью проведения инвестиций на развитие месторождения. В течении трех лет в государственном собрании Ил Тумэн мы с депутатом Афанасием Максимовым ставили вопрос об необходимости отчета со стороны предприятия и правительственных структур об использовании инвестиционной надбавки к цене на газ. Ни правительство республики, ни депутаты Ил Тумэна не реагировали на наши требования. Общая сумма незаконно полученных доходов от завышенной цены на природный газ, по скромным расчетам, превысила 1 млрд.руб. Считаю, что это спланированная акция с участием государственных органов республики по хищению средств населения республики, бюджетных учреждений и предпринимателей».

Экс-депутат, в прошлом глава «Саханефтегаза» Афанасий Максимов в 2014 году делал запрос в счётную палату Якутии, уведомляя инстанцию о том, что ОАО «ЯТЭК» за период 2009—2011 годы не направил на финансирование инвестпрограммы 665,9 миллиона рублей, фактически сформированных за счет тарифных источников, хотя ранее обосновывал введение надбавки к тарифам необходимостью реализации этой инвестпрограммы.

Эксперт ИА SakhaDay, комментируя обыски в ЯТЭК, предположил, что компанию отдадут за долги: «На самом деле для Якутии это, скорее, благо. По ЯТЭК вариант один — все активы и месторождения уйдут с акциями другой компании. Как это будет, уже неважно. В связи с этими новостями упадет стоимость акций, и кто-нибудь купит за небольшую сумму. К примеру, за 1,5 млрд рублей. Это смешная цена, если вспомним, что Магомедовы пытались продать ЯТЭК за сумму больше 30 млрд рублей. Также могут забрать по искам налоговой. Хотя, скорее всего, вынудят продать или отдать. Кто же станет покупателем? Возможно, консолидирует актив в своих руках по минимальной цене компания «Газпром».

ИА SakhaDay не раз писал, что дела у ЯТЭК шли не очень хорошо. У Магомедовых не было средств и желания вкладываться в развитие добычи и в обустройство месторождений, они пытались продать компанию. Шумиху с метаноловым заводом в республике считают попыткой создать видимость перспектив и представить ЯТЭК как привлекательный актив для продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, ЯТЭК входит в группу компаний «Сумма», совладельцев которой Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали в рамках расследования уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств в размере 2,5 млрд рублей. Братьев подозревают в мошенничестве, растрате в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Обыски в ЯТЭК в рамках расследования дела Магомедовых состоялись 1 апреля.