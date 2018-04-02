Москва, 2 апреля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Ценности правительства не совпадают с теми целями и задачами, которые необходимы для экономического роста, и министрам не помешало бы нести моральную и политическую ответственность за положение дел в стране. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 апреля заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

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Накануне губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку, признав моральную ответственность за трагедию в Кемерове и свое поведение в дни происшествия. В пожаре в кемеровском торгово-развлекательноме центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, из них 41 ребёнок. Правительству следовало бы на примере Тулеева понять, что нужно нести ответственность за ситуацию в экономике, которая складывается сегодня из-за действий министров, считает Емельянов.

«Должно быть новое правительство, потому что сейчас оно проводит политику стагнации. Это не совпадает с нашими ценностями и целями, которые поставил президент. Он говорил про то, что стране нужно развитие и экономический рост выше средних мировых. А для правительства это не ценность, они не понимают значения экономического роста для развития страны», — уверен Емельянов.

По его словам, речь должна идти прежде всего о политической ответственности. Депутат уверен, что её нужно укреплять в целом в стране.

«Правительство должно отвечать перед парламентом, формировать его должна победившая на выборах партия, чтобы было чётко понятно, кто отвечает за положение дел в стране, к кому претензии и как можно поменять и само правительство, и в частности премьер-министра», — считает Емельянов.