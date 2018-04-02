Москва, 2 апреля, 2018, 11:29 — ИА Регнум. Телеведущая Тина Канделаки настаивает на геймификации в образовании, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Pixabay.com Смартфоны детям не игрушка

«Я очень надеюсь на то, что киберспорт будет как дисциплина или каким-то образом будут добавлены часы (в школе). Это отличная умственная зарядка — в первую очередь, во-вторых — умение очень быстро принимать решение, это не только гейминг, не только развлечение, но и тренировка для ума», — заявила Канделаки.

«Это может оказаться очень удобным способом для тренировки современного ребенка и для обучения его диверсификации информации и выделения какого-то времени, когда он отключается от телефона. Играть в киберспорт и сидеть в телефоне одновременно не очень удобно», — сказала она.

«Поэтому геймификацию — в образование», — заключила Канделаки.

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