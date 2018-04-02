Махачкала, 2 апреля, 2018, 11:26 — ИА Регнум. Громкое дело, фигурантами которого стали бизнесмены Зиявудин и Магомед Магомедовы, стало очередным шоком для Дагестана. В республике, которая все еще находится в удивлении от предыдущих громких арестов высокопоставленных чиновников (премьер-министра Абдусамада Гамидова, двух вице-премьеров, ряда министров — ред. ИА REGNUM ), появилась новая тема для дискуссий и прогнозов. Как считают эксперты, вслед за арестом бизнесменов может последовать череда еще более громких уголовных дел с еще более известными фигурантами.

Мишель Чэн. Потрясение. 2009

Задержанным дагестанским бизнесменам Зиявудину и Магомеду Магомедовым предъявили обвинения по трем статьям УК РФ. Их подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и растрате. В уголовном деле, фигурантами которого они выступают, семь эпизодов.

Это хищение более 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, который возводился к чемпионату мира по футболу 2018 года. Второй эпизод касается хищений, допущенных при работах по расширению острова Крестовский в Петербурге. Еще одно дело, в котором замешана Объединенная зерновая компания, совладельцем которой является группа «Сумма», связано с хищениями при поставках зерна, когда украинская фирма New Bay — контрагент Объединенной зерновой компании прекратила оплаченные заранее поставки в Россию, сославшись на политическую ситуацию на Украине.

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Также эпизодами уголовного дела, в которых участвовала группа «Сумма», стали махинации при поставках оборудования и проведении работ на подстанции «Василеостровская» в Петербурге, подстанции «Майя» Нерюнгринской ГРЭС, Эльгинского угольного месторождения и калининградского аэропорта «Храброво».

Хищения осуществлялись путем завышения стоимости оборудования и работ или занижения их качества. Общая сумма ущерба, которая значится в уголовном деле, составляет 2,5 млрд рублей. Расследование было начало в 2014 году. В общей сложности было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве и растрате, которые были соединены в одно производство, как только стало понятно, что во всех этих преступлениях замешаны сотрудники группы «Сумма». Как установило следствие, хищения совершались в интересах ее основного акционера Зиявудина Магомедова, пишет «Коммерсантъ».

О том, что он непосредственно отдавал указания на совершение сомнительных сделок, в частности, в махинациях с зерном, заявил один из свидетелей — экс-начальник отдела повышения оперативной эффективности Объединенной зерновой компании.

«Коммерсант заявил, что Зиявудин Магомедов вообще оперативно управлял всем бизнесом холдинга, а его брат Магомед Магомедов якобы «использовал свое политическое влияние» для «прикрытия» деятельности «Суммы». Эти показания и дали основания следствию для возбуждения дела по ст. 210. В интересах Зиявудина Магомедова и его семьи действовали десятки юридических и физических лиц в России и за рубежом», — цитирует издание свидетеля.

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Как сообщало ИА REGNUM, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были задержаны 30 марта. Ранее были произведены обыски в офисах группы «Сумма», в домах бизнесменов, в квартирах их родственников и партнеров. 31 марта состоялось заседание Тверского суда Москвы, который принял решение об аресте братьев Магомедовых до 30 мая. Сами задержанные бизнесмены своей вины не признали.

Защита Зиявудина Магомедова предложила суду отпустить его под залог в размере 2,5 млрд рублей. Однако судья согласился с мнением следователей, что, находясь на свободе, задержанные, используя свои многочисленные связи, смогут влиять на ход дела, а также могут скрыться от следствия, и вынес решение об аресте на два месяца.