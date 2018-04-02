Барнаул, 2 апреля, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Несмотря на похолодание, группировка МЧС России и специалисты привлеченных служб и организаций, продолжает работу на подтопленных территориях Алтайского края. Для ликвидации последствий произошедшего всего задействовано около полутора тысяч человек, более 500 единиц техники. Почти все школьники из затопленных районов сегодня, 2 апреля, приступили к занятиям.

Altairegion22.ru Наводнение на Алтае

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Алтайскому краю, жители населенных пунктов, где вода ушла, вернулись в свои дома из пунктов временного размещения, им оказывается всевозможная адресная помощь.

На территории освободившихся от воды муниципальных образований работают группы по оценке объема финансовых средств, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и нанесенного ущерба, — отмечают в МЧС.

«Обстановка стабильна на данный момент, господствуют минусовые температуры, осадков практически нет. Уровни воды в реках упали, резко снизилась приточность. Есть ещё подтопленные дома и участки, но все, что было в воде, сейчас сковало льдом. Это даёт нам время, чтобы провести перегруппировку сил и организовать подготовительные мероприятия.

Впереди — начало теплого периода, а значит обстановка может осложниться. Стоит сказать, что на территории горных и предгорных районов тоже выпало немало осадков, и в случае потепления мы будем иметь серьёзный приток воды и в малые реки, и в крупные водные артерии», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин.

По его словам, сейчас активно используется возможности авиации: 1 апреля при помощи воздушного судна была проведена передислокация сил и средств в границах Усть-Пристанского района. Также вертолёты помогают в эвакуации детей, пожилых людей, нуждающихся в медпомощи.

Между тем известно, что в подтопленных населенных пунктах оказался 71 объект образования.

«На сегодняшний день большинство из них готовы к работе, за исключением нескольких школ Солонешенского, Петропавловского и Краснощековского районов. Совместно с министерством здравоохранения Алтайского края для школьников из этих районов организован оздоровительный отдых и обучение на базе санаториев.

Так, ученики Краснощековского района в течение трех недель будут находиться в детском санатории «Зарница» в селе Павловск, а школьники из Петропавловского и Солонешенского районов — в санаторном оздоровительном лагере «Чайка» Бийского района. Для детей из Маралихинской общеобразовательной школы-интерната образовательный процесс продолжится в школе Рубцовска. В штатном режиме будут проходить занятия в образовательных учреждениях, в которых созданы пункты временного размещения.

В краевом минобрнауки рассказали, что на особом контроле находится вопрос транспортировки детей к месту учебы — в настоящее время школьные маршруты не подверглись подтоплению», — отметил начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов.

Напомним, по данным регионального управления МЧС, подтопление затронуло 46 населённых пунктов в 14 муниципальных образований Алтайского края края. Это почти 2 тыс. приусадебных участков, более 400 жилых домов с населением почти 1,5 тысяч человек. Более 1 тысячи человек были эвакуированы в места временного пребывания.