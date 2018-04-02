Тутаев, Ярославская область, 2 апреля, 2018, 11:10 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области вынес постановление, согласно которому Константиновская котельная подлежит передаче в собственность Тутаевского муниципального района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Дмитрий Юнусов

Pixabay.com Власти Тутаевского района возвращают уже вторую котельную

Поселки Фоминское и Константиновское Тутаевского района — а это более 8 тысяч жителей, 2 школы, детские сады, дома культуры и несколько десятков предприятий — обслуживает одна котельная. В январе 2012 года МУП «Теплоэнергосеть», в хозяйственном ведении которого она находилась, было признано банкротом. В отношении предприятия открыли конкурсное производство.

«В 2016 году комплекс объектов теплоснабжения, расположенный в поселке Константиновский и поселке Фоминский, относящийся к объектам коммунальной инфраструктуры и являющийся социально значимым имуществом, должен был быть возвращен конкурсным управляющим МУП «Теплоэнергосеть» Тутаевскому муниципальному району. Однако в нарушение указанных требований закона конкурсный управляющий не предпринимал мер к возвращению имущества», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.

Администрация Тутаевского муниципального района обратилась в Арбитражный суд Ярославской области, который определил, что конкурсный управляющий МУП «Теплоэнергосеть» обязан передать в собственность ТМР комплекс социально значимых объектов теплоснабжения расположенных в поселках Константиновский и Фоминский до 08 мая 2018 года.

Это второй комплекс объектов, который администрация района совместно с правительством региона возвращают в муниципальную собственность. Первой в 2017 году стала Центральная районная котельная города Тутаева.