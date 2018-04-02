Кемерово, 2 апреля, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Специалисты Кемеровской теплосетевой компании (КТСК) ведут работу по устранению повреждения трубопровода теплотрассы в тепловой камере на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская в городе Кемерово.

Управление по внешним связям СГК В Кемерове локализовали повреждение трубопровода тепловой сети

Как сообщает управление по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), 2 апреля в Кемерове в процессе заполнения резервного транзитного трубопровода теплотрассы после проведения его планового технического обслуживания в тепловой камере на пересечении проспекта Ленина и улицы Волгоградская произошло повреждение трубопровода. Как следствие, сетевая вода вышла на поверхность. Данный участок теплотрассы был в кратчайшие сроки отключен. Ремонтные бригады оперативно выехали на место. В результате инцидента никто не пострадал.

Как подчеркнули в пресс-службе, опасности для людей и транспорта происшествие не представляет. Ограничений теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в связи с технологическим инцидентом вводиться не будет, поскольку теплотрасса является транзитной, и потребители непосредственно к ней не подключены.

В настоящее время на месте работают две ремонтно-восстановительные бригады КТСК и шесть единиц спецтехники. Устранить повреждение трубопровода планируется сегодня, 2 апреля, до 21:00 по местному времени.