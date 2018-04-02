Берлин, 2 апреля, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Только 6,6% рек и ручьев Германии находятся в хорошем экологическом состоянии. Такие данные предоставило правительство ФРГ в ответ на просьбу депутатов от партии «Зеленых». Об этом сообщает Spiegel 2 апреля.

Алексей Боголюбов. Долина Рейна около Рагаца. 1856

Соответственно, в 93% немецких рек и ручьев больше нельзя встретить животных и растений, которые там обитали прежде. Четыре из пяти водоемов «существенно или полностью изменены по своей структуре», говорится в письме федерального правительства.

Лишь 6,6% из них соответствуют хорошему состоянию, согласно нормам Евросоюза. Состояние 0,1% рек и ручьев оценивается как очень хорошее.

По данным Федерального ведомства по защите окружающей среды, самый серьезный ущерб водоемам наносит сельскохозяйственная деятельность — вода загрязняется пестицидами и удобрениями. На плохое состояние вод повлияла также застройка берегов, выравнивание и перекрытие русла рек.

Представитель «зеленых» в Бундестаге Штеффи Лемке потребовала от федерального правительства и земель Германии лучшей защиты рек. По ее мнению, реки, которые являются жизненными линиями ландшафта и важным гарантом биологического разнообразия, в настоящее время находятся под угрозой.

Федеральное ведомство по охране окружающей среды также назвало реки одним из наиболее подверженных опасности мест обитания в Германии. Всего в стране насчитывается около 9 тысяч речных водных объектов.