Дамаск, 2 апреля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. За последние 24 часа Восточную Гуту покинули еще 100 мирных жителей по коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Freedom House Беженцы

«Район покинули 100 мирных жителей, а с начала функционирования гуманитарного коридора организован выход 29 330 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего из Восточной Гуты с начала действия «гуманитарных пауз» был организован выход более 153 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Восточной Гуте проводится операция по освобождению этого пригорода Дамаска от непримиримых членов незаконных вооруженных формирований.

Ежедневные гуманитарные паузы и гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из опасных районов были организованы по поручению президента России Владимира Путина.

Читайте также: Из Восточной Гуты ушли почти 25 тыс. боевиков и членов их семей

А также: Из Восточной Гуты выведены более 41 тыс. боевиков и членов их семей