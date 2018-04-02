Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Начавшийся ремонт дорожного покрытия на Дворцовом мосту Санкт-Петербурга привел к образованию больших заторов на Невском проспекте в первый рабочий день первой недели апреля. Автомобилисты столкнулись с трудностями и на других магистралях вблизи самой известной переправы через Неву.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 по 13 апреля будет ограничено движение транспорта по Дворцовому мосту. На примыкающей к мосту Биржевой площади движение транспорта ограничивается с 1 по 3 апреля и с 7 по 13 апреля.

Согласно сервису «Яндекс.Пробки», дорожный затор в настоящее время растянулся от набережной реки Мойки и до Стрелки Васильевского острова. Длина пробки — более километра, скорость движения в ней — 3 км/ч.

Со стороны Васильевского острова в сторону Невского проспекта проезд также затруднен, однако там все-таки идет движение со скоростью 10−15 км/ч.

Практически стоит Дворцовая набережная — скорость движения там не превышает 5 км/ч. Большие затруднения зафиксированы и на Адмиралтейском проспекте.

Напомним, с 22:00 6 апреля по 06:00 9 апреля будет ограничено движение транспорта по Литейному мосту.

Мосты через Неву ремонтируются в рамках подготовки к Чемпионату мира 2018 года. В Петербурге пройдет семь матчей «мундиаля».