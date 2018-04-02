Кемерово, 2 апреля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. Помимо Амана Тулеева, взявшего на себя моральную ответственность за трагедию в Кемерово и своё поведение в те дни, заявившего накануне о своём уходе с поста губернатора Кузбасса, в отставку должен уйти начальник регионального управления МЧС Александр Мамонтов. Так считает секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Алтайском крае Владислав Вакаев.

ГУ МЧС по Кемеровской области Так выглядел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове на следующий день после трагедии

ГУ МЧС по Кемеровской области Так выглядел ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове на следующий день после трагедии

«По логике, в отставку должен уйти начальник регионального управления МЧС. Не могу судить о его личных качествах, но одно очевидно — судя по биографии, всю жизнь он прожил в Кемерово. И не мог не быть встроен в ту систему управления, которая привела регион к трагедии.

Думаю, в область нужно назначить «варяга», который мог бы беспристрастно разобраться не только в причинах трагедии, но и провести масштабную проверку на предмет выявления всех тех нарушений, на которые до сих пор закрывали глаза. Ведь подобная практика ротации вполне успешно действует в отношении глав региональных управлений МВД. Похоже, её пора применять и в МЧС. Другой вопрос, способно ли само министерство на существенную модернизацию своей работы? Но это тема другого, федерального уровня», — отметил Владислав Вакаев в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Кемеровской области Спасатели у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

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Из биографии Александра Мамонтова известно, что родился он 21 июня 1973 года. Образование в разное время получил в Кузбасском политехническом институте (1994 год), в Омской академии Министерства внутренних дел РФ (2001 год), в Академии Государственной противопожарной службы МЧС России (2008 год). Весь его трудовой путь связан с Государственной противопожарной службой УВД Кемеровской области (до 2003 года), а после преобразования — с Главным управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кемеровской области. В должности начальника Главного управления МЧС России по Кемеровской области работает с 2013 года.

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Напомним, трагедия в ТЦ «Зимняя вишня» произошла в Кемерове 25 марта около 12:00 (местн.). В результате пожара, возникшего на четвёртом этаже, погибли десятки людей, большинство из которых — дети, пришедшие посмотреть мультфильмы в первый день весенних каникул. О нерасторопности спасателей говорили многие выжившие. Вместе с тем глава СКР Александр Бастрыкин, вручая ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней, подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.

«Мы часто встречаемся с людьми, которые по зову сердца делают больше, чем те, кто это обязан делать это по долгу службы», — подчеркнул глава СКР.