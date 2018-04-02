Москва, 2 апреля, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Предприятия Роскосмоса разрабатывают систему, которая позволит предотвращать столкновения космических аппаратов на орбите. Об этом 2 апреля сообщают «Известия».

WikiImages На орбите Земли

Несколько предприятий Роскосмоса начали разработку системы мониторинга и управления движением на орбите. Проект получил название «Космический навигатор». В нём участвуют специалисты Центра управления полётами (ЦУП) и ряда компаний, в частности «Российские космические системы» и «ИСС имени Решетнева».

Отмечается, что ежедневно международные системы контроля космического пространства фиксируют около трёх соударений аппаратов с космическим мусором. Также наблюдаются столкновения двух аппаратов.

Согласно прогнозам, к 2023 году на орбите ежедневно будет происходить около 300 столкновений.

Согласно документации, «Космический навигатор» станет центром мониторинга и управления спутниками над территорией России, а также в зоне видимости средств контроля космического пространства.

Средства контроля околоземного пространства будут передавать информацию в центр.

Новая система на её основе будет предсказывать опасные ситуации и выбирать манёвр для увода космического аппарата от столкновения.

Читайте также: Названа страна — лидер по объему космического мусора