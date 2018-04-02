Дамаск, 2 апреля, 2018, 10:43 — ИА Регнум. За последние 24 часа к перемирию в Сирии присоединились еще десять населенных пунктов. Об этом сообщается в понедельник, 2 апреля, в информационном бюллетене Минобороны Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный конфликт в Сирии

«В течение суток подписано 10 соглашений с населенными пунктами: Таксис, Зор-Эл-Жамаклия, Зор-Абу-Дарда, Машиях, Кабиха, Амара, Акшан, Зор-Эль-Малан, Рамлия, Ханифа провинции Хама о присоединении к режиму прекращения боевых действий», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что количество присоединившихся к процессу примирения населенных пунктов увеличилось до 2494. Число вооруженных формирований, согласившихся с условиями прекращения огня, осталось прежним (234 формирования).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зоны деэскалации на территории Сирии созданы в соответствии с меморандумом, подписанным 4 мая 2017 года Россией, Турцией и Ираном.

Читайте также: За сутки боевики в Сирии девять раз нарушили режим прекращения огня

А также: К перемирию в Сирии присоединились еще 18 населенных пунктов