Кемерово, 2 апреля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Новый глава Кузбасса Сергей Цивилёв заявил о том, что не планирует вносить изменения в действующую команду администрации Кемеровской области.

Эдмунд Блэр Лейтон. Глас народа (фрагмент). 1904

«Я намерен работу строить на основе той команды, которая есть. Это достойные люди, с ними будем продолжать работу. Если не будет хватать каких-то компетенций, то пригласим на какой-то короткий срок специалистов из других регионов. Но потом опять заместим их жителями Кузбасса. Я считаю, что управлять регионом должны его жители», — цитирует Цивилёва сегодня, 2 апреля, «Коммерсантъ».

По словам врио губернатора, его первостепенная задача — помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Вторая задача — предпринять все усилия, чтобы такая трагедия не повторилась, третья — сформировать программу развития Кузбасса.

«Я намерен вести работу честно, открыто. Такая же позиция у меня была и все те три недели, что я работаю в Кузбассе», — сказал Цивилёв.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Кемеровской области, 1 апреля Сергей Цивилёв провёл первое совещание в должности врио губернатора Кузбасса. В том числе он поручил выполнить все договоренности, которые были даны на личных встречах Амана Тулеева с семьями погибших в «Зимней вишне». С семьями, которые не успели встретиться с Тулеевым, Цивилёв обещал встретиться лично.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Аман Тулеев, руководивший Кузбассом с 1997 года, ушёл в отставку с поста губернатора региона 1 апреля 2018 года. Президент РФ Владимир Путин отставку Тулеева принял. Врио губернатора Кемеровской области был назначен Сергей Цивилёв, который до этого был заместителем губернатора.

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Напомним, отставке Амана Тулеева предшествовала трагедия в Кемерове, где 25 марта при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.

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Справка: Сергей Цивилёв родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области. В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», квалификация — офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», квалификация — экономист. С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России. С 1997 по 2013 год был гендиректором юридической фирмы в Санкт-Петербурге. С 2014 до марта 2018 года работал генеральным директором ООО «Угольная компания «Колмар». В марте 2018 года был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.