Бишкек, 2 апреля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. 2 апреля в Бишкеке проходит массовая забастовка водителей маршрутных такси, которые недовольны новым требованием об обязательном страховании пассажиров. Закон, по которому водителей могут оштрафовать из-за отсутствия страховки на перевозку людей, вступил в силу с 1 апреля 2018 г. Об этом сообщает агентство Sputnik.

Victor Vizu Маршрутное такси ГАЗель

«В настоящее время власти столицы проводят переговоры с маршруточниками, однако пока на линии практически нет пассажирских микроавтобусов», — передает вещатель.

Водители маршрутных такси уже выдвинули местным властям ряд требований, среди которых: разрешить посадку и высадку пассажиров вне остановок; увеличить штрафы для создающих аварийные ситуации пешеходов; повысить тариф на проезд; отсрочить введение штрафа за отсутствие страхового полиса; отменить единую форму; разрешить поворачивать со второй линии.

Отметим, что в столице Киргизии из-за забастовки водителей маршрутных такси наступил транспортный коллапс.

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