Санкт-Петербург, 2 апреля, 2018, 10:25 — ИА Регнум. Массированный ракетно-авиационный удар условного противника отразили на учениях расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» Западного военного округа (ЗВО), размещенных в Ленинградской области, сообщила сегодня, 2 апреля, пресс-служба ЗВО.

Mil.ru ЗРК «Бук»

Целью учений была отработка прикрытия наземных объектов и войск от ударов авиации условного противника. В его роли выступали разные типы самолетов — истребители Су-30СМ, самолеты штурмовой авиации Су-25СМ, а также вертолеты Ми-8АМТШ.

Для максимального усложнения поставленной задачи самолеты условного противника заходили в район учения с разных направлений, выполняли противоракетные маневры и фигуры сложного пилотажа, выполняли полеты на максимальных, средних и минимальных высотах, наносили условные удары по обнаруженным радиолокационным станциям.

«В ходе решения задач все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены электронными пусками при входе в дальнюю границу зоны поражения комплексов, — отметили в пресс-службе ЗВО. — При отражении МРАУ боевые расчеты ЗРК «Бук-М2» произвели более 10 электронных пусков.

Там добавили, что в учении приняли участие более 100 военнослужащих, около 50 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на Лужском полигоне в Ленинградской области военнослужащие отработали ведение огня из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» осколочно-фугасными реактивными снарядами на дальность более 50 километров.