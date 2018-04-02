Москва, 2 апреля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В производственном секторе экономики РФ в марте незначительно выросла активность. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого экспертами аналитической компании Markit.

Промышленность

Результаты опроса, проведённого в марте 2018 года, свидетельствуют о некотором улучшении рыночной конъюнктуры в производственном секторе.

«Хотя общие темпы роста ускорились, рост объемов производства и новых заказов замедлился. Более того, средний рост в первом квартале 2018 года был минимальным после третьего квартала 2016 года», — цитирует текст отчёта слова аналитика-экономиста компании Шиана Джонса.

В то же время, отмечается в отчёте, ожидания относительно роста объемов промышленного производства в 2018 году понизились до трехмесячного минимума, однако в целом остались высокими.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последние два года показатели социального самочувствия жителей России улучшились. Отмечается, что индекс удовлетворенности жизнью граждан РФ в феврале 2018 года составил 55 пунктов — против 42 пунктов в феврале 2016 года.

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В целом на сегодняшний день 49% опрошенных устраивает их жизнь. Недовольны своей жизнью 21% респондентов. Кроме того, выросли оценки материального положения (в 2018 году — 61 пункт, в 2016 году — 59 пунктов).