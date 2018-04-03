Пермь, 3 апреля, 2018, 06:56 — ИА Регнум. Для Прикамья, как и для всей России, главным политическим событием марта стали президентские выборы. Регион 18 марта отметился рекордными для многих выборов показателями по явке и поддержке Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пермь. Счастье не за горами

Курсом президента

Из 1 млн 982 тыс. 962 прикамских избирателей, включенных в список, 993 тыс. 76 отдали свой голос за Владимира Путина. Этот показатель стал рекордным для региона. Лучшим до этого были 953 тыс. голосов за Владимира Путина, отданные на выборах 2004 года.

Явка на выборах президента России на территории края составила 66,51%. В среднем по России — 67,4%. По сравнению с выборами президента в 2012 году прирост явки в Прикамье составил 11,4%, благодаря чему край вошел в топ-15 регионов страны по максимальному росту показателя.

Впечатлённые организацией и проведением выборов иностранные наблюдатели заявили, что намерены транслировать опыт Пермского края у себя на родине. Иностранцы особо обратили внимание на работу с гражданами, имеющими ограниченные возможности здоровья.

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Эхо катастрофы

В конце марта всю страну потрясла трагедия в Кемерове. Пермяки хорошо помнят пожар в ночном клубе «Хромая лошадь». Собственно, с этим трагическим происшествием жители проводили аналогии во время акций, организованных в память по погибшим на пожаре в Кемерове. Стихийный мемориал также был организован не случайно на месте мемориала по погибшим в «Хромой лошади».

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Напомним, что в декабре 2009 года во время пожара в ночном клубе Перми погибли 156 человек. 25 марта 2018 года в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, среди них много детей. В первом случае краевое правительство подало в отставку. Во втором случае — народ вышел на митинг, требуя отставки региональной власти. Жителей возмутило поведение губернатора Амана Тулеева, который не принёс извинений за трагедию и не вышел к людям. Об отставке Тулеева администрация Кемеровской области сообщила 1 апреля.

В связи с трагическими последствиями кемеровского пожара в Прикамье отказались от увеселительных мероприятий еще до того, как был объявлен день общенационального траура в России — 28 марта. 27 марта в Перми прошла акция в память по кемеровчанам. Её участники (около 1,3 тыс, человек) проводили параллель между пожаром в Кемерове и в местном клубе «Хромая лошадь», делая неутешительные выводы.

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Запоздалая весна

Синоптики прогнозировали в марте холодную погоду. Прогноз сбылся, месяц прошёл с сильными морозами. Между тем 1 марта пермяки встретили флешмобом. На набережной Камы возле арт-объекта «Счастье не за горами» около 100 горожан устроили массовое обливание водой. Таким оригинальным способом горожане решили отметить завершение зимы и наступление весны. Акцию планируют сделать традиционной. Примечательно, что 1 марта в Перми столбик термометра опустился на 12 градусов по Цельсию ниже ноля. Кроме того, с реки дул пронизывающий ветер. На морозе мелкие капли замерзали в воздухе, не долетев до земли. Наступление метеорологической весны прогнозируют в первой декаде апреля.

Ноутбук для спецслужб

В начале марта Пермь посетил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин. Его визит был связан с проведением в крае конференции, посвящённой диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса. Рогозин отметил, что пристально следит за испытаниями пермского двигателя ПД-14 и надеется, что основной выпуск самолёта МС-21 будет осуществляться на его основе. На одном из местных предприятий Дмитрию Рогозину продемонстрировали образец ноутбука, разработанного для спецслужб. В отличие от иностранных аналогов, ноутбук имеет более высокую степень защиты.

Судьба дольщиков

В марте внимание СМИ было приковано к теме строительного коллапса и проблеме обманутых дольщиков. Центральной темой информационной повестки стала градостроительная политика. Строители возмутились действиями чиновников, которые неожиданно начали отзывать выданные ранее градостроительные планы, что вынудило строителей обратиться с жалобой к губернатору. В ответ минстрой края оперативно провёл заседание общественного совета при своём ведомстве. Чиновники указали, что строители сами спровоцировали ситуацию, допустив ряд типовых ошибок. Между тем участники рынка связывают отзыв ранее выданных градостроительных планов с попыткой властей регулировать жилищное строительство в Перми, снижая высотность и добавляя в проекты социальные объекты. Мессенджеры усмотрели в отзыве градостроительных планов коррупционную составляющую

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В первой половине марта прошло собрание дольщиков Первого пермского микрорайона, на котором утвердили Устав жилищно-строительного кооператива (ЖСК), состав правления из пяти человек, а также сформировали ревизионную комиссию, которая будет осуществлять внутренний аудит кооператива. Председателем ЖСК общим решением выбрана Наталья Трушникова. В состав правления ЖСК вошли пять обманутых дольщиков, хотя изначально заявлялись более 10 кандидатов.

Между тем Наталья Трушникова подчеркнула, что устав нуждается в доработке. Например, дольщики не согласны с площадью передаваемого земельного участка, сообщает 59.ru .

Стоит отметить, что чиновники ранее подчеркивали необходимость создания ЖСК с тем, чтобы дольщики могли получать поддержку. Сами дольщики заявили, что решение приняли вынужденно, и другого выбора не было.

Напомним, что Первый пермский микрорайон — один из крупнейших проблемных объектов долевого строительства ПФО. Строительство началось в 2013 году, первую очередь планировали сдать в эксплуатацию в 2015 году. Обязательства не выполнены до сих пор. В 2017 году застройщик признан банкротом. Чтобы в течение трёх лет достроить дома, необходимо более 809 млн рублей.

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Борьба с коррупцией

В марте СМИ говорили о коррупции в верхних эшелонах власти. На краевом уровне под прицелом оказался вице-премьер правительства Прикамья, руководитель РСТ Антон Удальев. Силовики провели следственные действия в помещениях РСТ. Речь якобы идет о незаконной отмене долгосрочных тарифов для ряда электросетевых компаний и недополучении ими прибыли. Ранее ФАС России проводила проверку законности расчёта тарифов.

На муниципальном уровне под уголовным преследованием оказался мэр Чайковского Алексей Третьяков. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК 286 «Превышение должностных полномочий». Третьяков заявил об отставке.

Портал chaikovskie.ru сообщает, что для Алексея Третьякова интерес силовиков к нему не был неожиданностью. Как он утверждает, в своё время один из высших чиновников Пермского края якобы обещал серьёзные проблемы после того, как Третьяков уволил директора спорткомплекса «Темп», шедшего неукоснительно к банкротству.

Отставка

Март завершился отставкой главного федерального инспектора по Пермскому краю Игоря Цветкова и новым назначением на этот пост. Увольнение Цветков объяснил переходом на новую работу, не вдаваясь в подробности. Объявление об отставке прозвучало 23 марта, а уже 26 марта пермской политической, чиновничьей элите и общественности представили нового инспектора — Сергея Половникова, занимавшего до этого пост ГФИ Нижегородской области.

Губернатор обещал оказывать помощь, а назначенец подчеркнул, что намерен выстраивать диалог со всеми конструктивно настроенными силами. Местные эксперты отметили, что сила нового ГФИ зависит от того, насколько он сумеет выстроить диалог с пермской элитой.