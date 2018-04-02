Красноярск, 2 апреля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин провёл сегодня, 2 апреля, открытое аппаратное совещание, главной темой которого стало благоустройство Красноярска в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба городской администрации, в текущем году запланировано отремонтировать 153 дворовые территории и благоустроить 11 скверов.

Пресс-служба администрации Красноярска Благоустройство дворов и скверов в Красноярске стартует в начале июня

В начале совещания мэр отметил, что сейчас в городе проходит ревизия дворов, отремонтированных в прошлом году.

«Нельзя забывать о том, что у подрядных организаций есть гарантийные обязательства, — отметил он. — Все дефекты, выявленные после зимнего периода, необходимо устранить. Главы районов должны держать этот вопрос на личном контроле, как и всю программу благоустройства».

Что касается 11 скверов, за обновление которых голосовали красноярцы, то до середины апреля должна быть разработана проектно-сметная документация на благоустройство каждого общественного пространства в рамках предусмотренного финансирования, а это — около 10−11 млн рублей на сквер. Затем стартуют конкурсные процедуры. К работам по благоустройству планируется приступить в начале июня.

«Некоторые объекты благоустройства являются крупными, поэтому их обновление будет поэтапным. Пока проходят конкурсные процедуры, главы районов должны объяснять горожанам, что именно будет сделано», — сказал Сергей Еремин, отметив, что по каждому скверу необходимо разработать реалистичную дизайн-картинку — как он преобразится в текущем году.

Наряду с 11 скверами — участниками федеральной программы в 2018 году новый облик получат ещё четыре общественных пространства — победители проекта «Инициативное бюджетирование»: сквер «Львовский» (ул. Львовская, 44), сквер «Добрый» (ул. Новосибирская, 39а), территория по ул. Молокова, 8, детская площадка «Уютный дворик» (в районе домов по ул. Карла Маркса, 19, 21, ул. Дубровинского, 50).

Ещё одной темой совещания стало озеленение Красноярска, в частности, посадка крупномерных деревьев. Напомним, в текущем году по городской программе комплексного озеленения запланировано высадить 12 тысяч «крупномеров». Ключевые направления — вдоль магистральных улиц, гостевых трасс города.

Мэр Сергей Ерёмин дал поручение предусмотреть дополнительные посадки крупномеров в скверах, которые будут благоустраиваться. В итоге более 660 деревьев посадят в общественных пространствах, где требуется озеленение. Кроме того, 500 деревьев предусмотрены как резерв для благоустройства площадок, возникших после переноса временных сооружений.

Основные работы по благоустройству Красноярска должны быть выполнены к 25 августа. Посадка деревьев запланирована на сентябрь — октябрь.

«Чётко придерживаемся этого графика. На данном этапе важно все конкурсные процедуры провести вовремя, чтобы не затягивать старт кампании по благоустройству», — отметил в завершение совещания мэр Сергей Еремин.