Киев, 3 апреля, 2018, 04:28 — ИА Регнум. На Украине эксперты выдвигают оценки в отношении МВФ, согласно которым условия, выдвигаемые этой структурой руководству страны, используются для влияния на ее внутреннюю политику. О сложных отношениях официального Киева с Международным валютным фондом пишет обозреватель ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению экономического эксперта Всеволода Степанюка, требование МВФ о принятии закона об антикоррупционном суде вызывает вопросы:

«Для чего нужен этот антикоррупционный суд? Я полностью согласен с тем, что ни один из антикоррупционных органов не борется с коррупцией в Украине. Более того, они созданы для того, чтобы держать «на коротком поводке» украинский политикум, и ничего общего с борьбой с коррупцией не имеют», — считает Степанюк, с которым согласен экономист Виктор Скаршевский, считающий, что антикоррупционный суд будет использоваться для борьбы не с коррупцией, а с нелояльными коррупционерами.

Второе требование МВФ, повышение цены на газ, пока остается без исполнения по ряду причин. Правительство продлило действие специальных обязательств компании «Нафтогаз Украины» и областных газопоставляющих компаний до 1 июня, а о том, что будет после этой даты, в решении правительства ничего не говорится. Возможно, раздражать население сообщением о новом росте цен правительство загодя не хочет — но не отменяется возможность, что рост все-таки будет, потому что иначе разозлится ужу МВФ. К тому же повышение цены отложено примерно до того момента, раньше которого в правительстве не ждут решения МВФ о транше. А за время отсрочки заодно будет и принято решение относительно антикоррупционного суда — будет ли он создан в том виде, как требует МВФ, или нет. Если нет — то нет смысла поднимать цену на газ перед выборами. А намерения давить на МВФ официальный Киев даже не скрывает.

Подробнее об этой и других новостях украинской экономики читайте в обзоре: Власти Украины решили слегка шантажировать МВФ

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