Волгоград, 3 апреля, 2018, 03:39 — ИА Регнум. Заявление немецкой организации «Федеральное объединение немецких обществ Запад-Восток» об открытии памятника бывшему министру обороны ФРГ в аэропорту Волгограда заставляет задуматься над некоторыми вопросами. В чем смысл такой акции, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Анна Кумицкая.

Марина Каширская ИА REGNUM Единственный памятник фашистам, который должен стоять в России. (Немецкое военное кладбище Севастополь-Гончарное)

Памятник Францу Йозефу Штрасу в волгоградском аэропорту должен, вероятно, символизировать его «героизм» как участника Сталинградской битвы? Действительно, солдатом нацистской Германии он был справным, о чем свидетельствуют его железный крест и крест за боевые заслуги. Избежать виселицы ему удалось «из-за отсутствия доказательств военных преступлений», но вряд ли это можно считать достаточным поводом для прославления его на том самом месте, где погибли советские солдаты, защищавшие страну от него и его преступных подельников.

Сама администрация аэропорта сообщает, что ей ничего о планах по открытию такого памятника неизвестно. Почему же СМИ сообщают о том, что план жителя баварского города Денкедорф должен быть воплощен?

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