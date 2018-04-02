Кемерово, 2 апреля, 2018, 10:10 — ИА Регнум. О ЧП на пересечении улиц Ленина и Волгоградская сообщает очевидец, опубликовавший видео в telegram-канале «112».

Цитата с telegram-канала «112» Коммунальное ЧП в Кемерово: фонтан горячей воды на пересечении улиц Ленина и Волгоградская

"Чуть ли не конец света, смотрите, что творится», — такими словами автор сопровождает свое видео.

В ГУ МЧС РФ по Кемеровской области корреспонденту ИА REGNUM данную информацию подтвердили, сообщив, что на место ЧП уже выехали коммунальные службы. Автомобилистов призывают по возможности объезжать этот район.