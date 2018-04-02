Южно-Сахалинск, 2 апреля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Беспрецедентная выходка японцев на Камчатке вызвала возмущение не только в дипломатических кругах России, но и у обычных граждан. Японская делегация на Камчатке раздавала изданные в Японии карты, на которых все Курилы и часть Сахалина были указаны, как земли, принадлежащие Японии. К тому, что Япония пытается переписать итоги Второй Мировой войны по отношению к Курильским островам, уже привыкли, хотя поведение соседей вызывает все большее возмущение у граждан России. Но сегодня из соседнего Китая приходят вести, от которых мороз по коже: китайская молодежь взяла моду делать селфи в Нанкине в форме … солдат японской армии времен Второй мировой. Аппетиты Японии распространяются не только на российские земли, и у неё всё получается?

Latitude Острова Курильской гряды на карте

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Китайские социальные сети и СМИ полны возмущения: в определенном сегменте китайского Интернета набирает популярность термин «Японец по духу». Речь о молодых китайцах, считающих себя близкими по духу японцам.

8 марта глава МИД КНР Ван И, выступая на пресс-конференции, приуроченной к сессии всекитайского собрания народных представителей, резко осудил таких молодых людей:

«Это отбросы китайского общества!» — приводит слова дипломата Иносми.ру.

Вопрос о набирающем обороты в Китае возмутительном явлении главе МИД КНР задали журналисты.

22 февраля управление полиции Нанкина арестовало двух молодых мужчин в возрасте до 30 лет за то, что они делали памятные фото на месте укреплений на Пурпурной горе, в Нанкине, где проходили ожесточенные бои в битве за Нанкин. Молодые люди были одеты в форму солдат японской армии тех времён — на штыках флаги с изображением восходящего солнца, надписями «Удача в войне», в руках — сабли.

В китайском Интернете распространились фото, сделанные этими людьми, где они позировали в форме тех, кто грабил, убивал, жег и насиловал жителей Нанкина в 1937 году.

Это равносильно тому, что кто-то в России сфотографировался бы в форме солдат вермахта на Мамаевом кургане, например.

Если провести параллель между «курильским вопросом» в России и отношением к нему общества, и «японским вопросом» в китайском Нанкине и отношением к нему китайцев, можно найти очень много общего.

И у нас, в России, и в Китае отношение к подобным проявлениям здоровой части общества одинаково.

Большая часть китайского интернета поддержала главу МИД КНР, выразив возмущение и глубочайшее презрение к тем, кто забыл «японские уроки»:

«Это люди, которые из-за чрезмерной любви к японцам испытывают глубочайшую ненависть к своим соотечественникам, радуются, когда в Китае происходят крупномасштабные стихийные бедствия и, в конце концов, начинают стыдиться своего происхождения, возомнив себя настоящими японцами».

Другие посетители социальных сетей КНР высказываются более осторожно:

«Это дети с абсолютно утопическими представлениями о Японии, сформированными в противовес самовосхвалению КНР в сфере образования. Когда они подрастут, эти увлечения исчезнут сами собой».

Хороши «дети»? В возрасте до 30 лет? Особенно если вспомнить события, вошедшие в историю под названием «Нанкинская резня».

Однако большинство китайцев непримиримы к подобным «детским шалостям».

«Не могу понять образ мыслей «японцев по духу». Складывается впечатление, что они совершают такие действия, только чтобы позлить окружающих. Не похожи ли они в этом на Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ)?», — написали в социальных сетях китайские граждане.

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Как много общего с «курильским вопросом»! И в России, и в Китае патриоты возмущены подобным отношением к памяти погибших за свободу и независимость родины.

В течение 6 недель в 1937 году в Нанкине японские военные, в форме которых сегодня фотографируются молодые и не знавшие войны китайцы, резали, убивали, мучили — стариков, детей, женщин. Их закалывали штыками, отрезали головы, женщин насиловали, вспарывали им животы, выворачивая внутренности наружу, насиловали и убивали маленьких детей. Как такое можно забыть?!

Но, как видим, можно.

А как можно забыть советскую десантную операцию на Курилах? Как можно забыть, что эта земля полита кровью наших солдат?

Но и у нас, как видим, можно.

И даже на Курилах нашлась же в октябре 2017 года группа неких «активистов», которые писали челобитные японскому аферисту Мунэо Судзуки, прося того вмешаться фактически во внутренние дела нашей страны. И это при том, что этот самый господин Судзуки в 90-е годы вел активную работу с молодыми российскими журналистами, целью которой было возращение российских Курил Японии. А позже этот «деятель» был осужден уголовным судом уже в самой Японии за коррупционные деяния, связанные с поставкой гуманитарной помощи на Курилы. Но, как видим, в России есть те, кто готов преклоняться перед таким персонажем и просить у него помощи.

Напомним, в 2017 году ИА REGNUM рассказывало о странном интересе Мунэо Судзуки к Курилам, а также о том, что японский аферист на российских островах пользуется у некоторых представителей власти большим авторитетом, нежели местные патриоты, которым приходится уезжать с островов.

Некие курильские «активисты» обращались к Мунэо Судзуки даже по вопросам экологической безопасности на Курилах — как будто на российских островах нет российской власти?

А в чем разница между Россией и Китаем по, в общем-то, одинаковому вопросу? В отношении.

В Китае власти всё более настороженно относятся к подобным проявлениям.

Это явление всесторонне изучают, его анализируют — СМИ, ученые. Общество бьёт тревогу.

А что ж у нас?

А у нас всё несколько иначе складывается.

Вот еще одна история, из последних.

В самой, казалось бы, умной и образованной телепередаче России — «Что? Где? Когда?» — продемонстрировали в конце марта 2018 года карту Российской Федерации. Карта как карта. За одним исключением: на ней полностью отсутствовали не только Курилы, но и вся Сахалинская область.

Увиденным возмутился сахалинский чиновник. Свое возмущение он выразил в социальной сети:

«Что? Где? Когда?» смотрю с 6 лет. Всегда болею за знатоков. Но сейчас вопрос не к знатокам, а к видео-дизайнерам, осуществляющим оформление для клуба. На экране крутят карту России. Всё крутят и крутят, крутят и крутят! Внимание, вопрос: Где, блин, Сахалинская область?!» — привело слова чиновника ИА Сахалинмедиа.

Сахалинские журналисты связались с магистром телеигры Александром Друзем. Магистр ответил, что причины исчезновения российского региона с карты России ему не известны. Он также высказал предположение, что у сахалинского чиновника, возмутившегося тому, что с карты России в просветительской передаче исчез целый регион, «слишком много свободного времени».

«Известная история, человек не нашел Берингов пролив в «Золотом телёнке» у Ильфа и Петрова и сошел с ума. Вопрос в том, сошел он с ума до или после того. Он лучше бы следил за игрой, если ему делать нечего. Я не понимаю. Идиотов разных много. Март ещё не закончился. Странный человек», — прокомментировал ситуацию с исчезновением Сахалинской области с карты России Александр Друзь.

То есть если чиновник, государственный человек, обратил внимание на то, что в просветительской передаче с карты РФ исчезает российский регион, то он по определению «идиот»?

А сколько раз уже исчезали с карты России Курилы? В поздравительной продукции к 9 Мая, которую дарили ветеранам Великой Отечественной войны, чиновники «упразднили» российские Курилы даже в Калининграде: на календариках, открытках, сувенирах на карте России Курил не было.

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То, что Япония давно пытается переписать итоги Второй Мировой войны — всем давно понятно. Непонятно другое: почему в России и в Китае, в странах, нахлебавшихся горя больше, чем какая бы то ни было другая страна, появляются люди, готовые не просто забыть и простить, но даже подражать и угождать тем, кто убивал, жёг и грабил их землю? У Японии всё получается?

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Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на недвусмысленное заявление президента России Владимира Путина по поводу Курильских островов — «Мы не торгуем территориями» — вопрос принадлежности российских островов продолжают обсуждать не только японцы (что хотя бы объяснимо), но и некоторые российские общественные деятели. Так, в 2017 году научный сотрудник ВШЭ (Высшей школы экономики) Василий Кашин в интервью The National Interest заявил, что Россия и Япония ведут тайные переговоры о статусе Курильских островов, в результате которых острова могут быть переданы Токио.

Заявление вызвало возмущение в российских патриотических кругах. Надо ли удивляться тому, что, на фоне подобных заявлений в СМИ Япония ведет себя всё более агрессивно по «курильскому вопросу»? Например, официальная японская делегация на Камчатке раздавала направо и налево карты, на которых Курилы значились как территория Японии. Примечательно, что такие карты вручили даже российским пограничникам! Поведение японцев повлекло за собой протест МИД РФ.

«В русском языке есть слово «распоясался». В переносном смысле оно означает «стать распущенным», «утратить всякую сдержанность». Даже неловко, что подобное выражение приходится применять по отношению к дипломатам солидного государства. Но как иначе можно охарактеризовать раздачу официальной японской делегацией брошюр на русском языке, где выдвигаются грубые притязания не только на южную часть Курил, но и на все Курилы до Камчатки на южную половину русского острова Сахалин?» — с возмущением написал постоянный автор ИА REGNUM, академик РАЕН Анатолий Кошкин.

«Попробуй японские дипломаты проделать такое в советское время, реакция была бы незамедлительной, вплоть до высылки как персон нон грата. Однако в «демократической России» на подобные шалости смотрели сквозь пальцы, даже поощряя картографическую агрессию Японии, видимо, таким образом приучая россиян к неизбежности потери Россией Курильских островов», — добавил ученый, вспоминая времена правления Бориса Ельцина, когда карты России без Курил печатались в типографиях.

Анатолий Кошкин привел в пример Южную Корею, где посла Японии немедленно вызвали для объяснений после того, что министерство образования и науки страны Восходящего солнца издало учебник, в котором принадлежащие Корее острова обозначались как японские.

Даже не стоит рассуждать, как отреагировали бы власти Китая, если бы в японских брошюрах какой-то из китайских островов обозначили бы как японский. Реакция была бы молниеносной и очень жесткой.

В России после беспрецедентно наглой акции японцев на Камчатке обошлись протестом МИДа.