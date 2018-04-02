Берлин, 2 апреля, 2018, 10:01 — ИА Регнум. Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген обратился к министру внутренних дел Германии Хорсту Зеехоферу с требованием предоставить новую программу по интеграции мусульманской молодежи в немецкое общество, сообщает издание Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Мы нуждаемся в новой концепции интеграции. Миграция качественно изменилась, поэтому нам нужна качественно иная работа по интеграции. Просто продолжать действовать, как раньше, уже не достаточно», — заявил Рёттген корреспондентам Welt 1 апреля.

По мнению политика, интеграция — фундаментальный вопрос социального мира. Он считает, что глава министерства внутренних дел Зеехофер должен взять на себя инициативу по созданию конкретной, прагматичной концепции включения детей мусульман в немецкий социум.

Норберт Рёттген полагает, что с этой точки зрения очень важно религиозное образование в школах. Школа должна воспитывать терпимость к христианской религии среди мусульман и наоборот, среди христиан по отношению к мусульманам.

Он полагает, что толерантность является основным принципом культуры в немецком обществе. Для разрешения этого вопроса в школах требуется больше учителей и социальных работников.

Рёттген призвал Зеехофера прекратить «безрезультатные, тактически мотивированные» дебаты вокруг ислама.

«Пасха — прекрасная возможность вспомнить, что необходимо провести релевантные дебаты, которые могут что-то изменить, — сказал Рёттген. — Ни одна из сторон, ни ХДС, ни СДПГ, ни оппозиция не ведут адекватную дискуссию по основным вопросам миграции, интеграции и оцифровки. Замалчивается то, что существуют концептуальные ответы».

Напомним, с момента начала работы нового кабинета министров в середине марта в немецком правительстве и СМИ вспыхнули дебаты вокруг ислама. Отправной точкой послужила фраза «исламу не место в Германии», сказанная Хорстом Зеехофером в интервью, которая была перефразировкой цитаты экс-президента Кристиана Вульфа.