Москва, 3 апреля, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Как повели себя в ситуации «всеевропейского осуждения России» по «делу Скрипалей» страны — участники СНГ, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и ее союзники

Поддержку, полученную Москвой в «деле Скрипалей» от союзников по СНГ, нельзя признать ни достаточной, ни адекватной. Союзники РФ по постсоветскому пространству, как отметил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, «проявили большой интерес к тому, чтобы в британском «деле Скрипалей» наконец наступила ясность». На этом всё и закончилось. Ни Армения, ни Белоруссия, ни Казахстан своей поддержки не выразили. Про Украину и говорить нечего, она постаралась перещеголять европейцев, выслав 13 российских дипломатов.

Любопытно, что осуждать Россию не спешат азиатские партнеры США — Южная Корея и Япония, а максимальную поддержку на уровне заявлений Россия получила, как ни странно, от турецкого президента Эрдогана.

Можно ли объяснить такую раскладку сил мотивами выгоды и почему картина сложилась именно так, читайте в статье: Россия и ее союзники в кавычках и без

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