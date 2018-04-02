Москва, 2 апреля, 2018, 09:47 — ИА Регнум. Российская космическая станция «Луна-27» будет оснащена высокочувствительным прибором, с помощью которого можно будет измерить температуру грунта на Южном полюсе Луны. Об этом 2 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на Совет Российской академии наук (РАН).

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Институт геохимии и аналитической химии РАН по поручению Совета РАН создаст прибор «ТЕРМО-ЛР» для станции «Луна-27». Он позволит с высокой точностью установить температуру и состав грунта на глубине до 3 м.

Отмечается, что беспилотный аппарат высадится на южном полюсе Луны в 2022 году. Кроме температуры, прибор определит магнитные свойства породы и её плотность, благодаря чему учёные смогут сделать вывод о наличии льда под поверхностью спутника.

Прибор исследует внутренний тепловой поток Луны, чтобы получить данные о её происхождении, составе, внутреннем строении и эволюции.

Учёные отмечают, что результаты исследования будут учитываться при проектировании и строительстве инфраструктуры на Луне и обеспечении среды обитания человека.

Ранее подобный прибор для измерения температуры планировалось установить на космическом аппарате «Луна-25», запуск которого планируется в 2019 году. Однако во время испытаний было установлено, что масса прибора будет слишком велика для размещения на посадочной станции.

На 2021 год намечен старт орбитального аппарата «Луна-26», однако его не планируют оборудовать посадочной станцией. Совет РАН перенёс эксперимент по измерению температуры лунного грунта на миссию «Луна-27», которая должна состояться в 2022 году.

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