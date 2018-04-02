Краудфандинг возрождает «медовую» российскую деревню
Красноуфимск, Свердловская область, 2 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Уже несколько лет уральская деревня Малый Турыш приковывает внимание неравнодушных — сначала в ней наладили производство крем-мёда и других продуктов, после построили детскую площадку, благоустроили центр, установили скважину чистой пищевой воды и площадку для сбора бытовых отходов. Казалось бы, ничего особенного, если бы не одно «но» — всё это в деревне существует благодаря краудфандингу. Местные жители не останавливаются на достигнутом и продолжают развивать родную деревню. На этот раз на Planeta.ru запустили кампанию по сбору средств на строительство общественного центра, который сможет обеспечить деревню новыми рабочими местами.
С появлением в Малом Турыше цеха по производству крем-мёда, а также леденцов, травяного чая и других натуральных продуктов, когда-то глухая деревня на двадцать домов начала оживать. Хобби некоторых пенсионеров превратилось в работу, приносящую доход, а о самой деревне узнали во всех регионах России. Гузель Санжапова, которая стала идейным вдохновителям производства и помогла деревне буквально подняться с колен, решила не останавливаться на достигнутом и построить общественный центр, который не только станет внесезонным местом времяпровождения местных жителей, но и будет приносить доход и окупать собственное содержание.
«Мы поняли, что дать людям работу — это мало, нужно дать людям еще и комфортные условия, — рассказывает Гузель корреспонденту ИА REGNUM . — В какой-то момент я начала замечать, что люди, которые работают на производстве, очень ностальгируют по тем временам, когда в деревне был клуб, когда у них был общий досуг. Они пришли ко мне и сказали: «Нам в деревне нужен клуб». Я сказала, что клуб — это нерентабельно, и мы начали думать, какие еще виды деятельности могут в нём быть, чтобы решать часть социальных проблем и окупать его содержание. Так появилась концепция общественного центра».
Так как в Малом Турыше нет продуктового магазина (его закрыли из-за нерентабельности), утром в новом общественном центре пенсионерки смогут выпекать хлеб для всей деревни. Днём здесь будут производить новую натуральную косметику на основе пчелиного воска и принимать туристов, а вечером собираться всей деревней, чтобы отметить какой-то праздник или просто вместе провести время. Кроме того, общественный центр позволит сельским жителям получать те услуги, которые ранее были им недоступны. Здесь планируют организовать парикмахерскую, пространство для мастер-классов, библиотеку и другие виды деятельности.
«Мы стали понимать, что нам не хватает пространства, чтобы принимать еще больше туристов. Они приезжают на мастер-классы, восторгаются историей деревни. Поэтому было бы классно, если бы существовал общественный центр, который мог принимать туристов. Несколько людей из деревни работали бы непосредственно с ними. Общественный центр должен создать много видов экономической деятельности внутри деревни, чтобы в ней появлялись деньги еще и на внутренний рынок», — рассказывает Гузель.
Она отмечает, что именно малое предпринимательство позволит спасти российскую глубинку — оно не только будет приносить доход, но и улучшит качество жизни:
«Именно поэтому мы хотим научить людей в нашей деревне зарабатывать деньги, не уезжая в города, чтобы их микробизнес отвечал потребностям жителей».
Помимо туристов и самих жителей деревни, общественный центр будет привлекать и крупных корпоративных клиентов.
«Каждый раз, когда мы запускаем краудфандинговую кампанию, о нас узнаёт всё больше людей. Многие сотрудники, ответственные, например, за покупку корпоративных подарков, понимают, что если они закупят подарки у нас, то у жителей деревни появится еще больше работы, еще больше задач», — отмечает Гузель.
Сотрудничество с крупным бизнесом осуществляется в разных направлениях. Корпоративные клиенты выполняют не только финансовую функцию, но и решают социальные проблемы. Так, недавно в Малый Турыш приезжали представители компании ИНВИТРО, чтобы провести среди местных жителей медицинское обследование. 34 человека сдали анализы крови, ЭКГ и бесплатно получили консультацию терапевта.
Сейчас размаху производства в Малом Турыше многие могут позавидовать, однако начиналось всё гораздо скромнее. 2013 год оказался настолько урожайным для местного пасечника Равиля Санжапова, что даже возник вопрос — куда девать весь мёд? Именно тогда его дочь Гузель, которая занималась производством галстуков-бабочек Cocco bello, предложила готовить крем-мёд с ягодами. На тот момент пасека была единственным хозяйством, которое давало работу умирающей деревне. Производство крем-мёда позволило бы привлечь к работе большее количество людей. Оставалось решить, где взять деньги на нужное оборудование. Тогда в ход вступил краудфандинг. С народной помощью жители Малого Турыша собрали сумму, втрое превысившую финансовую цель кампании.
За восемь месяцев существования крем-мёд приобрел постоянных клиентов, поэтому было решено развивать его производство, а также добавить к нему новый продукт — травяной чай с ягодами. Для этого понадобился полноценный производственный цех, который вновь построили не без помощи неравнодушных людей, поддержавших краудфандинговую кампанию. С появлением цеха деревенское производство увеличилось еще на один новый продукт — медовый мусс с ягодами. Вскоре такое расширение повлекло за собой строительство второго помещения цеха, в котором местные жители производят натуральные леденцы и чайные ложки с травами и ягодами.
Всё это позволило не только обеспечить жителей уральской деревни рабочими местами и заявить о себе, но и благоустроить Малый Турыш. В деревне появилась детская площадка, скважина чистой питьевой воды, функции которой раньше выполнял столетний колодец, площадка для сбора бытовых отходов и беседка в центре, которую помогла установить международная команда волонтёров. Однако у Гузель есть и другие планы, например, построить карамельную фабрику, проект которой уже готов и ждёт инвесторов.