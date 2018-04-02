Красноуфимск, Свердловская область, 2 апреля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. Уже несколько лет уральская деревня Малый Турыш приковывает внимание неравнодушных — сначала в ней наладили производство крем-мёда и других продуктов, после построили детскую площадку, благоустроили центр, установили скважину чистой пищевой воды и площадку для сбора бытовых отходов. Казалось бы, ничего особенного, если бы не одно «но» — всё это в деревне существует благодаря краудфандингу. Местные жители не останавливаются на достигнутом и продолжают развивать родную деревню. На этот раз на Planeta.ru запустили кампанию по сбору средств на строительство общественного центра, который сможет обеспечить деревню новыми рабочими местами.

Гузель Санжапова Малый Турыш

Гузель Санжапова Малый Турыш

С появлением в Малом Турыше цеха по производству крем-мёда, а также леденцов, травяного чая и других натуральных продуктов, когда-то глухая деревня на двадцать домов начала оживать. Хобби некоторых пенсионеров превратилось в работу, приносящую доход, а о самой деревне узнали во всех регионах России. Гузель Санжапова, которая стала идейным вдохновителям производства и помогла деревне буквально подняться с колен, решила не останавливаться на достигнутом и построить общественный центр, который не только станет внесезонным местом времяпровождения местных жителей, но и будет приносить доход и окупать собственное содержание.

Гузель Санжапова Проект общественного центра в деревне Малый Турыш

«Мы поняли, что дать людям работу — это мало, нужно дать людям еще и комфортные условия, — рассказывает Гузель корреспонденту ИА REGNUM . — В какой-то момент я начала замечать, что люди, которые работают на производстве, очень ностальгируют по тем временам, когда в деревне был клуб, когда у них был общий досуг. Они пришли ко мне и сказали: «Нам в деревне нужен клуб». Я сказала, что клуб — это нерентабельно, и мы начали думать, какие еще виды деятельности могут в нём быть, чтобы решать часть социальных проблем и окупать его содержание. Так появилась концепция общественного центра».

Так как в Малом Турыше нет продуктового магазина (его закрыли из-за нерентабельности), утром в новом общественном центре пенсионерки смогут выпекать хлеб для всей деревни. Днём здесь будут производить новую натуральную косметику на основе пчелиного воска и принимать туристов, а вечером собираться всей деревней, чтобы отметить какой-то праздник или просто вместе провести время. Кроме того, общественный центр позволит сельским жителям получать те услуги, которые ранее были им недоступны. Здесь планируют организовать парикмахерскую, пространство для мастер-классов, библиотеку и другие виды деятельности.

Гузель Санжапова Натуральная косметика, которую производят в Малом Турыше

«Мы стали понимать, что нам не хватает пространства, чтобы принимать еще больше туристов. Они приезжают на мастер-классы, восторгаются историей деревни. Поэтому было бы классно, если бы существовал общественный центр, который мог принимать туристов. Несколько людей из деревни работали бы непосредственно с ними. Общественный центр должен создать много видов экономической деятельности внутри деревни, чтобы в ней появлялись деньги еще и на внутренний рынок», — рассказывает Гузель.

Она отмечает, что именно малое предпринимательство позволит спасти российскую глубинку — оно не только будет приносить доход, но и улучшит качество жизни:

«Именно поэтому мы хотим научить людей в нашей деревне зарабатывать деньги, не уезжая в города, чтобы их микробизнес отвечал потребностям жителей».

Помимо туристов и самих жителей деревни, общественный центр будет привлекать и крупных корпоративных клиентов.

«Каждый раз, когда мы запускаем краудфандинговую кампанию, о нас узнаёт всё больше людей. Многие сотрудники, ответственные, например, за покупку корпоративных подарков, понимают, что если они закупят подарки у нас, то у жителей деревни появится еще больше работы, еще больше задач», — отмечает Гузель.

Сотрудничество с крупным бизнесом осуществляется в разных направлениях. Корпоративные клиенты выполняют не только финансовую функцию, но и решают социальные проблемы. Так, недавно в Малый Турыш приезжали представители компании ИНВИТРО, чтобы провести среди местных жителей медицинское обследование. 34 человека сдали анализы крови, ЭКГ и бесплатно получили консультацию терапевта.

Гузель Санжапова Медицинское обследование в Малом Турыше

Сейчас размаху производства в Малом Турыше многие могут позавидовать, однако начиналось всё гораздо скромнее. 2013 год оказался настолько урожайным для местного пасечника Равиля Санжапова, что даже возник вопрос — куда девать весь мёд? Именно тогда его дочь Гузель, которая занималась производством галстуков-бабочек Cocco bello, предложила готовить крем-мёд с ягодами. На тот момент пасека была единственным хозяйством, которое давало работу умирающей деревне. Производство крем-мёда позволило бы привлечь к работе большее количество людей. Оставалось решить, где взять деньги на нужное оборудование. Тогда в ход вступил краудфандинг. С народной помощью жители Малого Турыша собрали сумму, втрое превысившую финансовую цель кампании.

Гузель Санжапова Производства натуральной косметики в Малом Турыше

За восемь месяцев существования крем-мёд приобрел постоянных клиентов, поэтому было решено развивать его производство, а также добавить к нему новый продукт — травяной чай с ягодами. Для этого понадобился полноценный производственный цех, который вновь построили не без помощи неравнодушных людей, поддержавших краудфандинговую кампанию. С появлением цеха деревенское производство увеличилось еще на один новый продукт — медовый мусс с ягодами. Вскоре такое расширение повлекло за собой строительство второго помещения цеха, в котором местные жители производят натуральные леденцы и чайные ложки с травами и ягодами.

Всё это позволило не только обеспечить жителей уральской деревни рабочими местами и заявить о себе, но и благоустроить Малый Турыш. В деревне появилась детская площадка, скважина чистой питьевой воды, функции которой раньше выполнял столетний колодец, площадка для сбора бытовых отходов и беседка в центре, которую помогла установить международная команда волонтёров. Однако у Гузель есть и другие планы, например, построить карамельную фабрику, проект которой уже готов и ждёт инвесторов.