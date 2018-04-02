Москва, 2 апреля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. После опубликованного МИД России 31 марта списка из 14 вопросов к Великобритании по «делу Скрипалей», внешнеполитическое ведомство РФ опубликовало также список из 13 вопросов к Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Расследование

Российские дипломаты называют дело об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери «сфабрикованным» Лондоном и предлагает ОЗХО ответить на вопросы, связанные со взаимодействием британской стороны с организацией по вышеупомянутому делу об якобы имевшем место отравлении.

МИД РФ интересуется, какого рода помощь Лондон запросил у ОЗХО, намерена ли организация поделиться с Россией информацией, которую предоставили британцы.

Кроме того, Москву интересует ответ на вопрос, направлял ли Лондон дополнительную информацию по собственному расследованию инцидента, какого рода данные и материальные свидетельства были предоставлены британской стороной?

Также дипломаты просят ответить, давала ли ОЗХО согласие на раскрытие Великобританией материалов расследования перед странами ЕС, в каких лабораториях будут проанализированы пробы, полученные ОЗХО во время визита её экспертов в Лондон. Ещё несколько вопросов касаются участия в расследовании «дела Скрипалей» экспертов из Франции.

Таким образом, российская сторона законно пытается получить ответы на крайне актуальную и острую тему, касающуюся пострадавших за границей граждан РФ.

Следует отметить, что ранее официальный Лондон демонстративно отказывался от сотрудничества с Москвой в громком деле с отравлением экс-военного разведчика, голословно обвиняя в причастности к инциденту России.

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Напомним, российская сторона от предъявляемых безосновательных обвинений напрочь отказывается и предлагает действовать в рамках международной конвенции о запрещении химического оружия.

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