Кемерово, 2 апреля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Инициативная группа «Зимняя вишня» разобралась со списками погибших и возможно погибших в ТЦ «Зимняя вишня». В своей группе она уже разместила информацию о том, что данные о 25 возможно погибших не подтвердились:

Цитата со страницы группы в vk.com Инициативная группа «Зимняя вишня», перепроверившая списки погибших в торговом центре Кемерова

«Заявления от родственников поступали на почту и телефон, данные проверялись, и ни один человек из 25 не подтвердился», — сказано в заявлении по итогам проверки.

Напомним, в ходе стихийного митинга 26 марта на главной площади в Кемерове высказывались предположения, что погибших гораздо больше 64 человек. Там же было предложено составлять список возможно погибших.

Читайте также: Кемеровчане несут к месту трагедии цветы и свечи

По поводу сбора и проверки данных о количестве погибших на пожаре 25 марта 2018 года также отмечается, что активисты посетили детские дома Топкинского района, некоторые детские дома Кемерова и Себулинского района: смотрели данные, считали воспитанников и опрашивали простых жителей. Причём сотрудники полиции и администрации города беспрепятственно оказывали помощь в быстром поиске информации и проверке данных.

Инициативная группа в итоге убедилась:

«67 заявлений о без вести пропавших было подано в штабе в ночь с 25.03.2018 на 26.03.2018, три человека из списка были поданы по ошибке и оказались живы — осталось 64».

По поводу других допущенных ошибок общественники поясняют:

«Еще одно заявление не подтвердилось — женщина, чьи дети погибли на пожаре, оказалась жива. Один и тот же человек по ошибке разных заявителей был записан два раза под искаженной фамилией. В ночь, когда подавали заявления, была суматоха и органы собирали информацию даже за недостатком данных. Один мужчина из списков числился как без вести пропавший еще до событий в «Зимней вишне». Была записана девочка, чьи данные не подтвердились. В итоге получается 60 человек».

Там же инициативной группой опубликован и пофамильный список погибших, личность которых установлена (27 человек), и названы граждане, числящиеся пропавшими без вести (33 человека). Окончательное количество погибших Следственный комитет РФ назовет после проведенной в Москве экспертизы.

Напомним, сейчас, по официальным данным, число погибших в результате пожара, возникшего на четвёртом этаже торгового центра «Зимняя вишня», составляет 64 человека. В рамках уголовного дела о гибели людей при пожаре уже предъявлены обвинения и арестованы семеро фигурантов: управляющая торговым центром «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТРЦ) Георгий Соболев, руководитель компании «Системный интегратор», разработавшей и внедрившей систему противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня» Игорь Полозиненко, сотрудник компании «Системный интегратор», непосредственно отвечавший за монтаж и исправность пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», Александр Никитин и сотрудник частного охранного предприятия, отключивший систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин, а также экс-начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова и генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова.

На встрече с родственниками погибших и пострадавшими при пожаре в ТРЦ Кемерово глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации, и следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться.

А вручив героям-пожарным ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней, глава СКР подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество.